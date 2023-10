Massa verbaasd: “Nooit met Ben Sulayem gesproken over 2008”

Zoals bekend is Felipe Massa een juridisch proces begonnen rond de Formule 1-wereldtitel van 2008. De toenmalig Ferrari-coureur vindt dat de uitslag van de Grand Prix van Singapore geschrapt moet worden wegens matchfixing - Nelson Piquet Jr. zette zijn Renault opzettelijk in de muur, om Fernando Alonso aan de zege te helpen. De FIA en F1 zouden in 2008 al op de hoogte zijn geweest van het bedrog en hadden het resultaat van de eerste nachtrace op het Marina Bay Street Circuit derhalve moeten schrappen. Dat deden ze echter niet, waarna de manipulatie pas medio 2009 aan het licht kwam. Dit nadat Piquet zijn verhaal had gedaan na zijn ontslag bij Renault. Als de FIA en F1 het resultaat van de Grand Prix van Singapore vijftien jaar na dato alsnog zouden schrappen, dan is niet Lewis Hamilton maar Massa de wereldkampioen van 2008.

Huidig FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zei dat hij onlangs met Massa over de kwestie heeft gesproken. “Ik heb tegen hem gezegd: ‘het is aan jou, doe wat je denkt dat goed voor jou is, maar de FIA zal zichzelf verdedigen’. We hebben onze regels, we hebben ons sportief reglement en onze statuten. Die schrijven voor dat je na een bepaalde periode niets meer kan doen. Men kan er natuurlijk tegen in beroep gaan. Het is niet de Bijbel”, zei de Emirati tegen Reuters.

Massa herkent zich niet in het verhaal van Ben Sulayem. “Ik was een beetje verrast, want ik heb dat gesprek nooit met hem gevoerd. We hebben nooit over de zaak gesproken”, reageert de 42-jarige coureur uit Sao Paulo tegenover Motorsport.com. “Ik heb hem een berichtje gestuurd waarin ik de zaak heb uitgelegd en heb gezegd dat ik beschikbaar ben voor een gesprek. Hij heeft er echter nooit op gereageerd, we hebben dat gesprek nooit gevoerd.”

Massa hoopt dat de nieuwe topmensen van de FIA en F1 bereid zijn om de vermeende fouten die in het verleden door hun organisaties zijn gemaakt toe te geven, in plaats van de gebeurtenissen van toen te verdedigen. “We weten dat het nog steeds dezelfde bedrijven zijn, maar er zijn nu wel andere mensen dan destijds”, aldus Massa. “Ik hoop dat men laat zien dat de dingen vandaag de dag anders zijn. Dus ik hoop dat de mensen die nu aan het roer staan bij de FIA en F1 zien dat deze situatie onacceptabel is en dat ze een zaak als deze niet kunnen negeren. Ik hoop echt dat ze het goed maken.”

Gedeelde titel met Hamilton

Het doel van Massa is duidelijk: het resultaat van de Grand Prix van Singapore moet worden geschrapt. In dat geval zou Hamilton, die geen schuld heeft aan de matchfixing, zijn eerste wereldtitel moeten inleveren aan Massa. Zover hoeft het echter niet te komen. Massa vindt het namelijk prima om de wereldtitel te delen met de toenmalig McLaren-rijder. “Het belangrijkste voor ons is dat het recht zijn loop neemt. Het schrappen van de uitslag in Singapore is waar mijn advocaten voor strijden”, vervolgt Massa. “Ik snap dat we vijftien jaar verder zijn, maar het recht moet zijn loop nemen en daar strijden we voor. Als dat lukt, dan denken we dat een gedeelde titel het juiste is. Dat is in andere sporten ook gebeurd. Het is iets dat we moeten uitzoeken, maar het belangrijkste is dat het recht zijn loop neemt.”

Massa heeft geen contact gehad met Hamilton over de situatie. “Ik heb hier nooit met Hamilton over gesproken”, vervolgt de elfvoudig Grand Prix-winnaar. “In werkelijkheid zie ik dat men heel angstig is om op de kwestie te reageren, maar ik heb eerlijk gezegd veel steun van veel mensen die niet publiekelijk kunnen spreken. Ook van de fans heb ik veel steun. Van fans uit mijn eigen land, maar ook uit andere landen.”

Vergelijking met Abu Dhabi 2021

Mocht de FIA het resultaat van Singapore 2008 alsnog schrappen, dan vreest men dat hiermee een precedent wordt geschapen. Zo voelden Mercedes en Hamilton zich bestolen na de slotrace van het seizoen 2021 in Abu Dhabi. In die wedstrijd greep Max Verstappen zijn eerste wereldtitel, door Hamilton in de laatste ronde te passeren na een herstart. Mercedes en Hamilton waren en zijn het niet eens met de beslissing van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi om alleen de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen zich van een ronde achterstand te laten ontdoen.

Massa vindt dat beide zaken echter niet met elkaar te vergelijken zijn. “Het ene was manipulatie van de sport en het andere een fout, of niet?”, oordeelt Massa. “Vergelijk het met een voetbalscheidsrechter die iets stoms doet. Het zijn twee totaal verschillende dingen, mijn zaak in 2008 en de zaak van 2021.”

Video: Crashgate in de Grand Prix van Singapore in 2008