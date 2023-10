Massa heeft nog geen steun van Ferrari in zaak om F1-titel 2008: "Zij wachten het af"

Aanleiding voor deze juridische zaak zijn de uitspraken van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone, die stelde dat Lewis Hamilton zesvoudig wereldkampioen zou moeten zijn omdat de titel van 2008 aan Felipe Massa toebehoorde vanwege Crashgate. In de Grand Prix van Singapore parkeerde Renault-coureur Nelson Piquet Jr. met opzet zijn bolide in de muur om teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen. Massa heeft sindsdien een team aan advocaten onder de arm genomen om de mogelijkheden te onderzoeken om die titel van 2008 - die naar Hamilton ging - aan te vechten.

Zijn team heeft de verplichte Letter Before Claim gestuurd naar de FIA en Formule 1. "We wachten op antwoord op deze brieven, wat tot en met medio oktober zal duren", geeft Massa in gesprek met Motorsport.com een update over de stand van zaken. "We wachten af wat we moeten doen, of we naar het tribunaal of de rechtbank gaan of niet. We wachten de situatie dus af", aldus de Braziliaan, die eerder dit jaar nog als ambassadeur van de Formule 1 naar de races afreisde maar vanwege deze zaak dat niet meer in die hoedanigheid zal doen.

Ecclestone beweerde in het interview dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley op de hoogte waren van wat er zich in Singapore afspeelde, maar dat zij niet wilden ingrijpen om de sport van een groot schandaal te behoeden. Later stelde de 92-jarige Ecclestone zich niets van dat interview te herinneren. Of deze onthullingen Massa's liefde voor de Formule 1 hebben aangetast? "Nee", maakt Massa duidelijk. "[Het zoeken naar] gerechtigheid toont aan dat sport het belangrijkste is. Ik houd van deze sport, ik leef voor de Formule 1, ik houd van alle autosportcategorieën. Maar het belangrijkste is dat er geen manipulatie moet zijn. Manipulatie hoort niet bij de sport."

Steun van Ferrari

Massa voelt zich in deze strijd gesteund door fans die hij overal tegenkomt. Zo was er op Monza nog een spandoek op de hoofdtribune te zien waarop stond dat Massa de kampioen van 2008 was. "Mensen zeggen tegen me dat ik niet mag opgeven", vertelt de voormalig Ferrari-coureur. "Omdat dit niet bij de sport hoort. Dat is het belangrijkste: ik doe dit voor de rechtvaardigheid van de sport, ik doe dit voor de transparantie van de sport. Het is onaanvaardbaar dat een gemanipuleerde race het resultaat van het kampioenschap beïnvloedt."

Massa gaf eerder aan dat hij op steun van Ferrari hoopte, maar zover is het nog niet. Wel geniet hij steun van leden van de Formule 1-paddock. "Ik word gesteund, maar het is zeker een zeer lastige situatie", erkent hij. "Sommige mensen spreken zich er liever niet over uit. Zij praten er liever privé over dan in de media, dat begrijp ik volledig. Maar dat verandert niets aan mijn strijd voor gerechtigheid." Ferrari heeft haar steun voor Massa nog niet uitgesproken, maar de coureur ziet niet in waarom zij hem niet zouden steunen in deze zaak. "Wij verloren het kampioenschap, zij namen ons het kampioenschap af, van mij en van Ferrari."

Hij wijst vervolgens naar de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die stelde dat hij deze zaak nauwlettend in de gaten zal houden vanwege het precedent dat daarmee geschept kan worden. De Oostenrijker zinspeelde daarmee op Abu Dhabi 2021, waar Max Verstappen door een late safety car zijn eerste wereldtitel kon veroveren. "Als je Toto Wolff hoort praten over 2021, dan moet Ferrari hetzelfde doen. Ferrari moet strijden voor het beste voor het team. Ze hebben nog niet echt gezegd 'we staan achter je'. Dat is op dit moment het geval. Ik denk dat zij afwachten wat er gaat gebeuren. Ik doe dit voor mijn land, mijn fans, mijzelf, mijn familie, Ferrari en de geweldigste fans van de Formule 1 - de Ferrari-fans. Als Ferrari mij wil steunen, zijn ze van harte welkom. Maar uiteindelijk doe ik dit voor gerechtigheid, dat is het belangrijkste."

Felipe Massa hoopt op steun van Ferrari, maar heeft die voorlopig nog niet gekregen. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Alleen handelen

Massa hoopt dat deze situatie hetzelfde afgehandeld zou worden als de rollen waren omgedraaid en Hamilton dus de titel van de Braziliaan zou aanvechten. "Het is belangrijk om aan te tonen dat iedereen hetzelfde is. Elke coureur in de Formule 1 moet over dezelfde mogelijkheden om te strijden beschikken, onafhankelijk van waar je geboren bent. Ik hoop van harte dat deze zaak daar niet over gaat, want als er zoiets is dan is de situatie ernstig", zegt Massa, die er daarom ook niet vanuit gaat dat dit het geval is. "Wat ik me wel kan voorstellen, is dat mensen niet op een respectvolle manier naar me keken. Dat is voor mij het belangrijkste, dat iedereen gerespecteerd wordt. Ik zeg niet dat ik niet gerespecteerd word, maar iedereen zou op dezelfde manier gerespecteerd moeten worden."

Massa heeft goede banden met Jean Todt, voormalig Ferrari-teammanager en FIA-president. De Fransman wilde echter niet over deze zaak spreken met Massa, al benadrukt de Braziliaan wel dat hij 'me altijd steunt in alles wat ik doe'. "Hij heeft vele malen gezegd dat wat er in Singapore is gebeurd, niet eerlijk was. Hij was president van de FIA en in de Stock Car-race in Goiania wilde hij niet over deze zaak spreken. Hij zei alleen dat hij me steunt in alles wat ik doe, maar ik sta er alleen voor in deze kwestie. Ik heb zelf besloten om advocaten onder de arm te nemen. We hebben advocaten uit zes verschillende landen. Dat is niet samen met Jean Todt of met [Stefano] Domenicali of met wie dan ook opgestart. Ik ben hieraan begonnen voor gerechtigheid en transparantie van de sport. Dat is mijn punt. Iedereen die echt in mij gelooft - en ik weet zeker dat de meesten van hen dat doen... Weet je, ze kunnen zeggen of doen wat ze willen, maar ik geloof dat de transparantie van de sport niet correct was toen mij dit overkwam en we gaan doorvechten tot het einde."