Massa neemt het op voor Verstappen: "Ging niet over de limiet"

"Ik denk dat alles in ons leven en in deze sport een grens heeft", zegt Felipe Massa in gesprek met Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. De oud-F1-coureur reageert daarmee op de uitspraak van Max Verstappen voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore, waar de regerend wereldkampioen het F-woord in de mond nam om de balans van de auto te omschrijven. Omdat dit tijdens de persconferentie gebeurde die deels uitgezonden wordt, moest Verstappen zich bij de stewards melden. Die legden de Nederlander een taakstraf op, waarvan de invulling nog niet bekend is. "Je kunt niet iets zeggen dat die grens overschrijdt", voegt Massa toe. "Maar het is niet zoiets, het maakt er op de een of andere manier deel van uit."

Massa is van mening dat de stewards te streng hebben opgetreden tegen de drievoudig F1-kampioen en vergelijkt de situatie met andere sporten. "Als je iemand in het voetbal zou ontmoeten en je had een microfoon aan je mond, wat denk je dat ze zouden zeggen?", vraagt hij zich hardop af. "Alles heeft een limiet, maar wat er met de FIA ​​is gebeurd en wat zij met Max hebben gedaan, was niet leuk - en je kunt zien dat alle coureurs er volledig tegen zijn." Ook Massa sluit zich aan bij die groep, zo laat hij weten. "Want ja, alles heeft een limiet, maar wat hij zei ging echt niet over die limiet", aldus het oordeel van de Braziliaan.

Onlangs gaf steward Johnny Herbert nog uitleg over de straf die zij Verstappen hadden opgelegd en waarom het naar zo'n straf greep in plaats van een boete. "Het incident werd naar ons als stewards doorverwezen", zei Herbert. "We hebben met Max een goed, open gesprek van een minuut of twintig gehad. Het was een lastige situatie. Je kon aan zijn gezicht zien dat hij zich er enorm over opwond. Toen hij weg ging, hadden wij het idee dat hij tevreden was over het proces en waarom het bestaat. Hij gaf ons als stewards niet de schuld. We kunnen als stewards naar een breed scala aan straffen voor de coureurs grijpen. Wij zijn er om de regels na te leven en nemen samen een beslissing. We konden hem een boete opleggen, maar we hadden het idee dat het beter was om iets maatschappelijk verantwoords te doen. Het is aan Max en de FIA om te bepalen wat dat is."