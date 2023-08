Massa overtuigd: "Verstappen blijft tot 2026 alles winnen in F1"

In 2021 behaalde Max Verstappen na een zinderende apotheose in Abu Dhabi zijn eerste Formule 1-wereldtitel, om een jaar later op dominante wijze naar zijn tweede kampioenschap te rijden. Dit jaar is de overmacht nog groter: de Red Bull Racing-coureur won tien van de eerste twaalf races en is zodoende met een voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Perez aan de zomerstop begonnen. Daarmee valt te concluderen dat Verstappen in rap tempo op zijn derde wereldtitel op rij afkoerst.

Verstappen wordt daarbij geholpen door de uitstekende bolide van Red Bull, dat met de RB19 een ijzersterke doorontwikkeling van de succesbolide uit 2022 op de baan heeft gezet. Dat is mede mogelijk gemaakt door de stabiliteit in de technische reglementen, die tussen 2022 en 2023 amper veranderden. Het platform voor de komende jaren is bovendien ook prima op orde voor Red Bull, aangezien de reglementen nog tot en met 2025 stabiel blijven en er pas in 2026 nieuwe technische regels komen. Het ligt dan ook voor de hand dat de Oostenrijkse formatie in ieder geval de komende twee jaar nog het te kloppen team is.

Ook Felipe Massa denkt dat Red Bull, en in het bijzonder Verstappen, de torenhoge favoriet is voor de komende jaren. "Ik denk dat Verstappen alles blijft winnen tot 2026, want dan is er weer een verandering van de reglementen. De reglementen blijven voorlopig gelijk en Verstappen en Red Bull zijn superieur", concludeert de voormalig Ferrari F1-coureur in gesprek met onze Braziliaanse collega's van Motorsport.com. "Tot 2026 kunnen we dus verwachten dat Verstappen alle titels wint. Daarna komt er een grote verandering, waarbij er een geheel nieuwe auto komt. Dan moeten we afwachten of Red Bull net zo sterk is als nu. Maar op dit moment zit niemand op hetzelfde niveau als Verstappen."

Verstappen heeft na de eerste twaalf races al 314 punten verzameld en is daarmee op weg om zijn puntenrecord van vorig jaar te verbeteren. Toen scoorde hij 454 punten, dus in de resterende tien races moet hij nog 141 punten scoren om dat totaal te overtreffen. Als hij zes van de laatste tien Grands Prix op zijn naam schrijft, verbetert hij ook het recordaantal overwinningen in één seizoen dat hij in 2022 neerzette.