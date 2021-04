Felipe Massa; Eeuwig verbonden aan Interlagos 2008

De in Sao Paulo geboren Massa verscheen in zijn loopbaan maar liefst 269 keer aan de start van een Grand Prix. Met dat aantal hoeft hij alleen Kimi Raikkonen, Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Michael Schumacher en Jenson Button voor zich te dulden, terwijl Lewis Hamilton één race minder reed.

Massa debuteerde in 2002 bij Sauber. Hij draaide een redelijk rookie-seizoen, maar verloor uiteindelijk zijn stoeltje aan Heinz-Harald Frentzen en vertrok naar Maranello om bij Ferrari testwerk te gaan doen. Een jaar later keerde hij echter al weer terug bij Sauber tot hij in 2006 opnieuw naar Ferrari verhuisde. Dit keer als vaste coureur en vervanger van landgenoot Barrichello. Die was het na zes seizoenen in Maranello zat om naast Michael Schumacher tweede viool te spelen. Massa pakte die rol met verve op. In zijn eerste seizoen won hij direct twee races, maar de verhoudingen bleven helder: Schumacher was de nummer één en Massa was gehaald om hier en daar de kruimels op te pikken en de rest van het veld af te stoppen. Pas na het afscheid van de Duitser (eind 2006) mocht Massa voor eigen succes gaan, maar dat was buiten Raikkonen gerekend. De Fin was door Ferrari bij McLaren weggeplukt en ging uiteindelijk aan het einde van 2007 met de wereldtitel aan de haal.

Drama op Interlagos

Massa besloot zich nog één keer op te laden: 2008 moest dan eindelijk zijn jaar worden. Maar waar in 2007 al redelijk bijtijds duidelijk werd dat hij naast de titel zou grijpen, gebeurde dat in 2008 pas in de slotseconden van de allerlaatste race van het seizoen, nota bene in zijn thuisland Brazilië. Massa was die laatste race van het seizoen ingegaan met 7 punten achterstand in het kampioenschap op klassementsleider Hamilton (87-94). Om kampioen te worden moest Massa de race winnen en 10 punten pakken, terwijl Hamilton niet hoger mocht eindigen dan een zesde plek, goed voor 3 punten. De beide kemphanen zouden dan in punten gelijk komen (beiden 97) en Massa zou dan tot kampioen worden uitgeroepen, omdat hij meer overwinningen achter zijn naam zou hebben staan.

Video: Felipe Massa over de F1-finale in 2008

De Braziliaanse Ferrari-coureur voldeed aan zijn deel van de opdracht: hij pakte pole op Interlagos en won de race met een ruime marge van 13 seconden op Alonso. Ook Hamilton leek mee te werken: de Engelsman lag bij het ingaan van de 71ste en laatste ronde precies op die – door Massa – zo gewenste zesde plek. Voor hem reden Timo Glock (P5), Sebastian Vettel (P4) en Raikkonen (P3). Die laatste twee waren buiten bereik, maar Hamilton had de Toyota van Glock wel in het vizier en in de voorlaatste bocht gebeurde het onmogelijk geachte: de Engelsman ging voorbij aan de Duitser en kwam niet veel later als vijfde over de meet. Zijn achterstand op Massa op de finish bedroeg 38,9 seconden. 38,9 seconden waarin Massa – inmiddels uitzinnig bezig aan zijn uitloopronde – zich wereldkampioen had gewaand. Het mocht echter niet zo zijn en zou daarna ook nooit meer gebeuren.

Massa reed na 2008 nog vijf seizoenen bij Ferrari, maar kwam nooit meer zo dichtbij een titel. In 2014 deed hij een stapje terug: Massa ging bij Williams rijden en nam eind 2017 in tranen afscheid van de Formule 1.

Formule 1-carrière Felipe Massa

Eerste GP Australië 2002 Laatste GP Abu Dhabi 2017 Aantal seizoenen 15 Teams Sauber (2002-2005), Ferrari (2006-2013), Williams (2014-2017) Totaal aantal GP’s 269 starts (272 inschrijvingen) Overwinningen 11 Podiums 41 Pole-positions 16 Snelste ronden 15 Beste klassering 2de (2008)