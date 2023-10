De Braziliaan heeft een leger aan advocaten en juristen ingeschakeld om de onderste steen boven te krijgen over die bewuste dag in 2008. De dag die beter bekendstaat als ‘Crashgate’. Renault-coureur Nelson Piquet Junior crashte bewust, zodat teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. Hoewel Felipe Massa in zijn Ferrari die dag geen rol van betekenis speelde, eist hij nu dat de race geschrapt wordt uit het WK van 2008. In dat geval zou hij voldoende punten hebben om alsnog tot wereldkampioen gekroond te worden, ten koste van Lewis Hamilton. De Brit won nu zijn eerste titel door in de laatste bocht van de laatste ronde op Interlagos Timo Glock te passeren, terwijl Massa al enkele seconden feest aan het vieren was in de veronderstelling dat hij kampioen was geworden.

"Die ‘bijna’ in Interlagos zit tot op de dag van vandaag diep in me, behalve dan dat de frustratie plaats heeft gemaakt voor een bruut gevoel van onrechtvaardigheid. Je weet waar ik het over heb. Singaporegate”, schrijft Massa in een open brief in The Players’ Tribune. “De truc die feitelijk - en niet het resultaat op Interlagos - die wereldtitel in 2008 van me heeft afgenomen. Het zou een historische mijlpaal in F1 moeten worden: de 800e Grand Prix, de eerste in Singapore, de eerste in de avond, met kunstlicht. Het werd een smet, een schande.”

De Braziliaan vervolgt zijn betoog: "De enige vraag die ik mezelf moet stellen, en die mijn advocaten momenteel stellen, is: als de GP van Singapore gemanipuleerd is, zou hij dan niet geschrapt moeten worden? Op frauduleuze wijze verslagen worden is afschuwelijk. En de kwestie maar onder het tapijt vegen is verachtelijk. De sportwereld heeft een antwoord nodig en verdient eerherstel. Van mijn kant kan ik zeggen dat ik nog steeds leef met een enorm gevoel van onrechtvaardigheid."