De laatste rijderskampioen van Ferrari dateert inmiddels alweer uit 2007. Een jaar later was Felipe Massa op een haar na wereldkampioen, maar het was uiteindelijk Lewis Hamilton in zijn McLaren die in de laatste bocht van de laatste race er met de buit vandoor ging. Sindsdien is Ferrari meerdere keren erg dichtbij geweest, maar toch heeft geen één coureur in de laatste vijftien jaar beslag gelegd op de rijderstitel. Oorspronkelijk leek 2022 het jaar voor Charles Leclerc te worden, maar na verschillende fouten van hem en zijn team stond Ferrari wederom met lege handen.

Felipe Massa wint een Formule 1 Grand Prix. Foto: XPB Images

Belang van een goede organisatie

In het eerste jaar van zijn langdurige samenwerking met Ferrari kreeg Massa te maken met Michael Schumacher als zijn teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen heeft Ferrari na de eeuwwisseling terug naar de top gebracht door een uitstekende organisatie om zich heen te bouwen. Massa is lovend over de Duitser en kijkt ook goed terug naar hun samenwerking. "Het was een geweldige ervaring", vertelt Massa in gesprek met Poolse website ŚwiatWyścigów. "Buiten dat hij een uitstekende coureur was, ging hij ook nog eens erg goed te werk." Toen Massa in 2010 eenmaal met Fernando Alonso samenwerkte, werd de organisatie volgens hem meer in tweeën gesplitst. "Dat was uiteindelijk niet goed voor het team. Ook niet voor mijzelf, want ik voelde me niet sterk genoeg om het team naar me te laten luisteren."

Ferrari moet interne problemen in 2023 oplossen

Massa vertelt dat Leclerc een geweldige coureur is. “Hij verdient het om de kans te krijgen om voor het kampioenschap te vechten”, stelt de Braziliaan. Hij wordt gevraagd naar de fouten die Ferrari de afgelopen vijftien jaar veelvuldig heeft gemaakt, waarop hij antwoordt: “Ik denk dat ze die problemen eerst moeten oplossen. Ze moet zich focussen op de dingen die niet goed lopen, zoals de strategieën. Maar ook dingen als mechanische problemen en pitstops.”

Het afgelopen jaar verloor Ferrari de ontwikkelingsstrijd met Red Bull, waardoor het team ook nog eens snelheid te kort kwam. Juist dan is het van belang dat alle andere zaken rondom het racen goed geregeld zijn. “Alles moet perfect zijn om het kampioenschap te winnen”, stelt Massa. “Juist in een seizoen als deze, is het denk ik belangrijk dat je dingen op een goede manier oplost. Je moet de juiste combinatie van snel en goed handelen zien te vinden.” Sinds het teleurstellende seizoen van Ferrari heeft Mattia Binotto zijn functie als teambaas neergelegd en het team verlaten. Deze rol wordt overgenomen door Fred Vasseur. De Franse teambaas komt over van het team van Alfa Romeo. Met deze wijziging hoopt de Scuderia in 2023 een gooi te doen naar het eerste kampioenschap in jaren.