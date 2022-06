Motorsport Heroes: Massa over zijn dramatische ongeval in Hongarije

Ferrari F1-coureur Felipe Massa werd op zijn helm geraakt door een veer uit de BGP001 van landgenoot Rubens Barrichello. Het onderdeel stuiterde over de baan en Massa reed er met hoge snelheid tegenaan. De Braziliaan raakte buiten westen en crashte zwaar. “Het was bij het uitkomen van bocht 5. Rubens verloor een veer en ik kwam er met 250 kilometer per uur aan. Die veer raakte mijn hoofd.”

Negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen vroeg: “Hoeveel woog die veer?”, en Massa antwoordde: “Tussen de 900 en 1000 gram. En ik reed daar 250 kilometer per uur. Ik werd naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd een behoorlijk heftige operatie uitgevoerd. Ik vloog terug naar Brazilië en werd daar een maand later opnieuw geopereerd. Ze plaatsen een plaat in mijn hoofd, al het bot in dat gebied was weg. Het duurde lang voordat ik weer in de auto stapte. Wanneer zoiets gebeurt, respecteer je je leven en iedereen om je heen enorm.”

Massa miste de rest van het seizoen 2009. Hij erkent dat hij niet alleen geluk heeft gehad, maar is ook dankbaar voor de continue progressie die de autosport op veiligheidsgebied heeft geboekt. De schade aan zijn helm vormde de basis voor nieuw onderzoek en nieuwe eisen aan de helmen van coureurs. Zo is het vizier tien millimeter smaller geworden (foto rechts).

De gehele 111 minuten durende film is te zien op Motorsport.tv. Bekijk de volledige film hier: https://motorsport.tv/motorsporttv/video/heroes-full-movie/30339