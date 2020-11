Massa over bocht 8 Istanbul Park: "Wagens zullen er volgas gaan"

De Braziliaanse oud-coureur van Sauber, Williams en Ferrari was te gast in de F1 Nation Podcast en sprak daar uitgebreid over Istanbul Park en bocht 8, een snelle en gevreesde bocht linksaf en omlaag met een dubbele apex, bijgenaamd de ‘Diabolica’. “Bocht 8 is geweldig”, aldus Massa. “Het was in mijn tijd in de Formule 1 echt een vreselijk moeilijke bocht om volgas doorheen te gaan. Ik denk dat het ons een paar keer is gelukt op nieuwe banden en omdat de wind gunstig stond.”

Met de hedendaagse auto’s verwacht Massa echter veel minder problemen. “Ik denk dat die bocht nu veel makkelijker zal zijn. Ik hoop het niet, maar als je de rondetijden ziet die de auto's van nu doen, de hoeveelheid grip die ze hebben, dan denk ik dat ze er in de meeste ronden voluit door heen zullen komen... Maar de G-krachten zullen enorm zijn, dus ik ben benieuwd hoe dat zal worden. Ik hoop dat het leuk zal zijn om naar te kijken en ik hoop dat het niet al te makkelijk zal zijn voor de coureurs.”

Van de huidige coureurs hebben Lewis Hamilton (2010), Sebastian Vettel (2011) en Kimi Raikkonen (2005) een overwinning in Turkije achter hun naam staan, maar Massa is nog altijd de koning van Istanbul Park. Naast zijn debuutzege in 2006 won hij de race ook in 2007 en 2008. Gevraagd naar zijn geheim, zegt Massa dat hij nou eenmaal dol was op het circuit. “Het is vrij moeilijk te zeggen waarom ik daar drie keer heb kunnen winnen, met drie pole-positions en geweldige races. Ik hield van dit type circuit. Van de hogesnelheidsbochten, de snelle koerswijzigingen. De laatste sector is vrij traag, maar afgezien daarvan heb je echt mooie bochten en een mooie layout, en ik heb er echt van genoten.” Massa werd bovendien geholpen door een prima auto waarmee hij in 2008 zelfs bijna wereldkampioen werd. “Het was een fantastische tijd.”