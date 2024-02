Het is nu al een van de meest iconische combinaties in de Formule 1: Lewis Hamilton en Ferrari. De Brit verlaat eind dit jaar na een lange succesvolle periode zijn team Mercedes, om zijn loopbaan af te sluiten in het scharlakenrood. “Ik had altijd al gedacht dat hij, op een zeker moment, naar Ferrari zou komen en zou proberen zijn carrière hier af te sluiten. En dat gaat nu daadwerkelijk gebeuren”, aldus Massa in gesprek met Motorsport.com.

De elfvoudig Grand Prix-winnaar vervolgt: “Hij begint daar, als ik het niet verkeerd heb, als hij ongeveer veertig jaar oud is. En het wordt zeker zijn laatste stint in de Formule 1. Een jaar, twee jaar, drie jaar… Afhankelijk van hoelang hij nog door wil gaan, en hoe de resultaten zijn. Man, dit is cool! Het is interessant wat dit gaat betekenen voor de gehele autosportwereld. Hij is niet alleen een coureur, maar ook een media-icoon in vele opzichten. Het is heel gaaf, interessant. Ik ben blij. We weten wat voor talent hij is, hoe goed hij een auto kan besturen. En hij brengt iets mee naar Ferrari, dat is altijd positief. Ik ben een Ferrari-fan in hart en nieren, ik wil altijd de beste mensen bij Ferrari. Het wordt echt heel gaaf.”

Felipe Massa streed jarenlang met Hamilton om overwinningen en wereldtitels, met 2008 als hoogtepunt. Daar werd de titelstrijd pas in de laatste bocht van de laatste ronde beslist, toen Hamilton de Toyota van Timo Glock passeerde. Op dat moment waren Massa en Ferrari al feest aan het vieren, in de veronderstelling dat zij de titel hadden veiliggesteld. Nu, vele jaren later, is Massa in een rechtszaak verwikkeld om de titel alsnog op zijn naam te krijgen. Dat zou dan ten koste gaan van… Lewis Hamilton.