Drugovich over stap F2 naar F1: "Moeilijk om aan zitje te komen"

Felipe Drugovich doet met de leiding in het Formule 2-kampioenschap momenteel uitstekende zaken. De Braziliaan staat 21 punten voor de talentvolle Franse Alfa Romeo-protegé Theo Pourchaire. Het F2-seizoen telt nog acht races, dus de strijd is nog niet gestreden. Een logische stap na het eventueel winnen van de F2-titel, is de Formule 1. Toch is in de afgelopen jaren gebleken dat de titelwinst in de opstapklasse geen garantie is voor een zitje in de koningsklasse. De meest recente voorbeelden zijn Nyck de Vries en Oscar Piastri, al is de kans groot dat laatstgenoemde volgend F1-seizoen op de grid staat. Drugovich wordt voorlopig in verband gebracht met een rol als reservecoureur bij Aston Martin. Daarnaast is de Braziliaan een van de kanshebbers bij Williams.

De F2-coureur kan niet bevestigen of alle geruchten kloppen. "Zolang niets mij wordt voorgelegd, is niets zeker. Mijn focus ligt voor de volledige honderd procent op mijn werk dit seizoen. Ik kan niet zeggen of de geruchten waar zijn, ik weet er niets van", laat Drugovich weten aan Motorsport.com. "Zelfs voor ons als coureurs is het ingewikkeld. Ik moet mijn werk zo goed mogelijk doen en dan zullen de mensen die mij helpen een beter beeld krijgen van wat mogelijk is. Zij geven dat aan mij door. Op dit moment heb ik geen nieuws." Momenteel krijgt Drugovich ondersteuning van Amir Nasr, de neef van voormalig Formule 1-coureur Felipe Nasr. "We zitten hier sinds eind vorig jaar samen in, met als doel om F1 te bereiken. Mijn neef en oom hebben me ook altijd geholpen."

Motorsport.com spreekt met Drugovich op het financiële event Expert XP 2022. De Braziliaan geeft aan dat het bedrijf dat daarachter zit, hem ook steunt in zijn weg naar de Formule 1. "Momenteel analyseren we de mogelijkheden, zij steunen mij. Dat is ook de belangrijkste reden voor dit partnerschap. Ik ben hier om deel te nemen aan het evenement. Ze houden veel van autosport en hopen ooit in F1 te komen. Ik doe het goed in de Formule 2, zij willen graag dat ik doorstroom." Op de vraag hoe groot de kans is dat de Braziliaan volgend jaar in de koningsklasse rijdt, antwoordt hij. "Om eerlijk te zijn heb ik geen idee. De markt verandert elke dag, het is lastig om te weten. Ik ga geen getal noemen, want er is geen precisie. Zelfs ik weet het niet. Maar zoals ik al zei: als ik het nu goed doe, dan is er een mogelijkheid om er te komen. Of als reservecoureur of als vaste rijder."

De laatste voltijdse Braziliaan in de Formule 1 was Felipe Massa. Hij nam eind 2016 als Williams-coureur afscheid van de sport, maar werd toch weer opgeroepen voor 2017. Valtteri Bottas vertrok dat seizoen naar Mercedes en dus had Williams geen ervaren coureur om debutant Lance Stroll op te leiden. Eind 2017 hing Massa definitief zijn Formule 1-helm aan de wilgen.