Drugovich in beeld bij Aston Martin voor VT1 en rol als reserve

Zaterdag verzekerde Felipe Drugovich zich met nog drie races voor de boeg van de titel in de Formule 2 en daarmee heeft hij zich verzekerd van een superlicentie voor 2023. Ook kan hij nu in Abu Dhabi deelnemen aan de eerste vrije training van de Formule 1, zonder dat dit een afleiding vormt op zijn titeljacht in F2. Daarvoor is hij in beeld bij Aston Martin, dat Nyck de Vries in Monza inzette tijdens VT1 en later dit jaar nog een keer een debutant moet inzetten tijdens een training. Een optreden tijdens de GP van Brazilië is geen optie voor de Braziliaan Drugovich, omdat het een sprintweekend betreft en er dus maar één training op het programma staat voor de kwalificatie. Deelname aan VT1 staat voorlopig dus ingepland voor de slotrace in Abu Dhabi.

Als Drugovich dit jaar nog een vrije training wil afwerken, moet hij wel in het bezit komen van een superlicentie voor de vrijdag. Daarvoor moet hij minimaal 300 kilometer afleggen in een hedendaagse F1-auto. Aston Martin heeft daarvoor nog een AMR21 van afgelopen jaar operationeel, omdat het team later dit jaar nog een test gaat uitvoeren met Zak O'Sullivan als beloning voor zijn titel als BRDC Young Driver of the Year. Voor Drugovich geldt bovendien ook dat hij in beeld is om volgend jaar reservecoureur te worden van Aston Martin, al maakt hij ook nog altijd kans op de overgebleven racezitjes bij Haas F1, Alpine en Williams. Teambaas Mike Krack bevestigt dat er gesproken wordt met de coureur uit Maringá, maar hij ontkent wel dat er al een overeenkomst is gesloten.

"We hebben Fernando [Alonso] nu binnen en waren even van de rijdersmarkt", zei Krack. "Nu kijken we naar wat we volgend jaar gaan doen, want we hebben een reservecoureur nodig. Zodra we iets te communiceren hebben, doen we dat ook. We moeten zeggen dat Drugovich op zeer indrukwekkende wijze de Formule 2-titel heeft gewonnen door heel consistent en slim te zijn. Dat maakt hem denk ik een kandidaat voor velen. Ik denk ook dat het wijs is om hem op de radar te houden, omdat hij niet verbonden is aan een academie of een rijdersprogramma."

Voorkeur Drugovich voor vast racestoeltje

Voorlopig laat Drugovich zijn oog nog niet vallen op de reserverol bij Aston Martin voor 2023, omdat zijn voorkeur vanzelfsprekend uitgaat naar een vast racezitje. Mocht dat niet lukken, dan ziet hij de reserverol echter wel zitten. "Het doel is om op de grid te staan", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "We proberen het, maar als het niet mogelijk is zou ik heel tevreden zijn met een rol als reserve. We hebben nu een lange onderbreking, dus we gaan nu proberen met teams te praten en bekijken wat de beste opties zijn. Ik zou ook graag meedoen aan een eerste vrije training."