Drugovich voelt Aston Martin F1-auto aan de tand op Silverstone

Felipe Drugovich pakte op het Italiaanse Monza de Formule 2-titel en werd kort daarna bevestigd als lid van het Driver Development Programme van Aston Martin. Het Britse Formule 1-team was de laatste formatie die een opleidingstraject op poten zette. De Braziliaan is in 2023 tevens de officiële reserve bij de formatie uit Silverstone, al deelt Drugovich deze taken volgend F1-seizoen met Stoffel Vandoorne.

Een van de onderdelen in het pakket van de F2-kampioen is een uitgebreid testprogramma. Afgelopen week maakte Drugovich hier een start mee. Op het Britse circuit van Silverstone, dat op een steenworp afstand ligt van de Aston Martin-fabriek, voelde hij de AMR21 van 2021 aan de tand. Hij reed meer dan 300 kilometer. Met deze prestatie hengelde hij meteen zijn superlicentie binnen, waardoor hij in Abu Dhabi in de eerste vrije training de auto van Lance Stroll kan overnemen. Twee dagen na de Grand Prix aldaar komt Drugovich ook in actie tijdens de young driver test.

Drugovich spreekt over een geweldige eerste ervaring in een Formule 1-auto. "Ik heb onwijs veel geleerd. We hebben al het nodige werk kunnen doen. Ik heb tevens genoeg kilometers gereden om mezelf klaar te stomen voor Abu Dhabi", trapt hij af. "Het weer was nogal tricky, maar uiteindelijk hebben we genoeg ronden kunnen afleggen op droogweerbanden. Toch moesten de regenbanden er aan het einde van de dag wel aan te pas komen. De performance van de auto is echt indrukwekkend. Hij schakelt zo soepel. Je kunt ook zoveel grip meenemen in de bochten. Ik heb echt genoten. Het was mijn eerste kans om met het team op het circuit aan de slag te gaan. Mijn grote dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt."

Aston Martin-teambaas Mike Krack is zeer te spreken over het optreden van zijn pupil. De Luxemburger zegt dat Drugovich zich snel aan de wagen en de wisselende weersomstandigheden aanpaste. "Na een aantal rondjes had hij al een mooi tempo te pakken", aldus Krack. "Het is altijd leuk om te zien hoe een jongeling zijn eerste rondjes in een F1-auto aflegt. Felipe haalde alles uit deze kans. Het is een zeer intelligente coureur. Hij werkte goed samen met de engineers en maakte indruk met zijn professionaliteit, performance en feedback."

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR21 Foto: Aston Martin