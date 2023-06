Mercedes zag het weekend in Spanje als de eerste echte test voor de updates die het team in Imola had willen introduceren, maar na de afgelasting meenam naar het krappe stratencircuit van Monaco. De vrijdagtrainingen in Barcelona boden nog weinig hoop. Lewis Hamilton vreesde zelfs Q3 niet te halen, maar mocht na de gridstraffen van Pierre Gasly van plek vier vertrekken. Teamgenoot George Russell had een moeizamere zaterdag en moest van de twaalfde plek komen.

Beide coureurs hadden gedurende de 66 ronden tellende race op het Circuit de Barcelona-Catalunya een uitstekend tempo. Hamilton kon daardoor de tweede plaats veiligstellen, terwijl Russell zich langzaamaan naar voren werkte en Carlos Sainz verschalkte voor de derde plek. In de slotfase kon hij niet achteroverleunen, aangezien Sergio Perez rap naderde. Uiteindelijk stonden er één Red Bull-coureur en twee Mercedes-coureurs op het podium in Barcelona.

Volgens Russell toont dit resultaat, het eerste dubbelpodium voor het team uit Brackley sinds Brazilië vorig jaar, aan dat Mercedes de goede kant opgaat. "Ik ben een klein beetje verrast", geeft Russell na de race toe. "Hulde aan het team, ze hebben me echt een geweldige auto gegeven. Het was een sterke race voor ons. We gingen van P12 helemaal naar P3. Het is een teken van wat ons hopelijk te wachten staat als team."

Hamilton, die na de start nog even achter Lance Stroll reed, haalde Sainz op de baan in en reed vervolgens onbedreigd naar de tweede plaats. Met name op de mediums maakte hij het verschil ten opzichte van Sainz. Wel moest hij 24 seconden toegeven op Verstappen. "Wat een resultaat voor ons team, dat hadden we zeker niet verwacht", zegt Hamilton. "Ik wil echt mijn petje afnemen voor mijn team en iedereen in de fabriek hartelijk danken voor het blijven pushen om ons een beetje dichter bij de [Red] Bulls te brengen." Hamilton weet dat het gat naar Red Bull nog groot is, maar hij hoopt dat zijn team op de langere termijn weer de strijd kan aangaan met de Oostenrijkse renstal. "Zij zijn op dit moment nog te snel, maar we werken eraan. We pakken het stapsgewijs aan en als we in de buurt van Red Bull kunnen komen aan het einde van het jaar, zou dat geweldig zijn. Maar zo niet, dan volgend jaar." Video: Verstappen, Hamilton en Russell praten met elkaar na