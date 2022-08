VIDEO: Het feest kan beginnen: F1-teams komen aan op Zandvoort

Er is geen wielerkoers, de koning komt niet langs en ook Sinterklaas is nog even weg, maar vanochtend vroeg was er alle reden om in Zandvoort langs de weg te gaan staan. De Formule 1-karavaan is aangekomen voor de Grand Prix van Nederland. Vandaag begint het harde werken aan het opbouwen van de pitboxen, hospitalities en alle andere zaken die komen kijken bij een F1-race.

Verschillende spotters stonden vanochtend met camera en al klaar om ook maar een glimp op te vangen van alles wat met F1 te maken heeft. Het leverde de volgende magische plaatjes op. Bekijk hierboven de beelden gemaakt door Jorg de Bruin.