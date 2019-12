Feature: Vietnam doet beroep op Australië voor medische bijstand

In de expansiedrang van de Formule 1 heeft de sport met Vietnam een goede partner gevonden. Het land in Zuid-Oost Azië heeft geen noemenswaardige autosportcultuur, maar zag de impact die de komst van een mondiale sport als de F1 heeft gehad op andere landen in de regio. De Formule 1 heeft landen als Maleisië en Singapore op de wereldkaart gezet. Vietnam zag ook hoe buurland Thailand, dat als vakantiebestemming al langer dan Vietnam bovenaan allerlei lijstjes staat, de aandacht trok met een MotoGP-manche.

Voor een land zonder autosportgeschiedenis en know-how is het niet evident om meteen een Formule 1 Grand Prix te organiseren. Elke race moet namelijk aan identiek dezelfde standaard voldoen, vooral wat de medische voorzieningen betreft. Vietnam staat bekend als een land met een hoogstaande gezondheidszorg in de privésector, maar het protocol dat tijdens een Grand prix-weekend wordt gevolgd is uniek. Daarom doet de organisatie beroep op CAMS, de Australische autosportbond, om personeel op te leiden en marshals te trainen.

De Australiërs werden eerder al ingeschakeld op andere exotische locaties zoals Bahrein, Zuid-Korea en Singapore. De Australische dokter Brent May is als Chief Medical Officer verantwoordelijk voor de organisatie van het medische supportteam in Hanoi. Hij staat in voor de goede gang van zaken tijdens het weekend en zal ook een lokaal team trainen zodat de Vietnamezen in de toekomst zelf verder kunnen. Zijn rechterhand, een Vietnamese dokter, heeft al meegelopen in Melbourne en Singapore om te ontdekken hoe het er in de Formule 1 precies aan toe gaat.

"Het trainingsprogramma is te vergelijken met dat wat we in Bahrein, Zuid-Korea en Singapore hebben gevolgd", vertelt May in het Auto+ Medical magazine van de FIA. “We brengen ervaren Australische officials mee om de Vietnamese officials te begeleiden en zo de transitie mogelijk te maken zodat ze de rol zelf kunnen overnemen. In september hebben we onze eerste trainingsessie gehouden met al het medische personeel. Meer dan 120 leden deden daaraan mee, voornamelijk afkomstig van Vinmec [een bedrijf actief in de gezondheidszorg, red] en militaire ziekenhuizen. Die vormen samen het eerste medische team van de GP. De meest ervaren leden draaiden mee tijdens de Singapore Grand Prix om hun praktische kennis te toetsen in de praktijk."

Er zijn in de hedendaagse Formule 1 strenge voorwaarden voor het verloop van een Grand Prix-weekend, zeker wat de medische voorzieningen betreft. Ook het stratencircuit van Hanoi en het medisch centrum moeten voldoen aan de International Sporting Code van de FIA. "Door een gebrek aan ruimte komt die faciliteit buiten de paddock, vlak naast de landingzone voor de medische helikopter", legt May uit. "Dat centrum heeft de voorzieningen voor reanimaties en noodingrepen voor levensbedreigende situaties. We voorzien ook een kleine, tweede faciliteit meteen naast de pits voor een eerste consultatie van rijders en teams."

Een Grand Prix organiseren is overal een uitdaging, maar nog meer in het drukke en chaotische Hanoi. "Er is in Vietnam geen autosportcultuur behalve karting. Dit is het eerste internationale circuit in het land", vult May aan. "We beginnen helemaal vanaf nul en moeten onze planning maken in een heel dynamische omgeving. Het steeds veranderende plan zorgde ervoor dat de locatie van het medisch centrum en de positie van de medische wagens steeds veranderde. Naarmate we dichterbij komen, zijn er steeds meer zekerheden, maar op bepaalde vlakken moeten we gewoon out of the box blijven denken. Aangezien dit het eerste internationale circuit in Vietnam is moeten we de lokale marshals ook expertise bijbrengen. Op een lang circuit als dit voegt dat een extra complexiteit toe aan ons medisch noodplan."