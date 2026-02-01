Fans Max Verstappen massaal naar Grand Prix van Hongarije
De speciaal ingerichte Max Verstappen-tribune voor de Hongaarse Grand Prix van komend F1-seizoen is al uitverkocht. Fans kunnen nog wel terecht op zijn tribunes bij de races in Oostenrijk en België.
Foto door: Andreas Beil
Ondanks dat hij niet langer wereldkampioen is, kan Max Verstappen ook in 2026 rekenen op massale steun van zijn fans: de speciale Verstappen-tribune voor de Grand Prix van Hongarije is al uitverkocht voordat het Formule 1-seizoen überhaupt is begonnen.
Fans van de Nederlander die komend jaar alsnog gezamenlijk op een oranje tribune hun held willen aanmoedigen, kunnen nog kaarten krijgen voor zijn tribunes bij de Grands Prix van België op Spa-Francorchamps en de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Overigens gaat het bij die laatste race ook hard: op de Red Bull Ring zijn alleen nog kaarten beschikbaar op het middengedeelte bij bochten 5 en 6. De Verstappen-tribune op Zandvoort is al uitverkocht.
Max Verstappen won twee keer op de Hungaroring, maar werd er vorig jaar negende.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
De Max Verstappen-tribune bevindt zich rechts van de laatste bocht op de Hungaroring en biedt uitzicht op de startgrid. De tribune beschikt over genummerde zitplaatsen en zicht op zowel het circuit als een groot scherm. Verstappen won tot nu toe twee keer op het Hongaarse circuit. Daarmee voegde hij zich in een select rijtje coureurs met hetzelfde aantal zeges daar, onder wie zijn schoonvader Nelson Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Jenson Button en Sebastian Vettel.
Racenummer 3
De Hongaarse Grand Prix van 2026 staat gepland van 24 tot en met 26 juli. Verstappen rijdt komend seizoen met startnummer 3, nadat hij het nummer 1 moest inleveren aan wereldkampioen 2025 Lando Norris. "Het wordt geen 33. Mijn favoriete nummer is altijd 3 geweest, naast nummer 1. We kunnen nu wisselen, dus het wordt nummer 3”, vertelde hij in zijn eindejaarsinterview bij Viaplay. "33 was prima, maar één 3 vind ik mooier dan twee. Ik zei altijd dat het dubbele geluk betekende, maar ik heb mijn geluk in de Formule 1 al gehad."
Verstappen neemt het nummer 3 over van zijn voormalige teamgenoot Daniel Ricciardo. Normaal mag een coureur twee seizoenen na zijn laatste F1-race nog aanspraak maken op zijn eerder gebruikte 'persoonlijke' racenummer, maar de Australër besloot daarvan af te zien. "Ik kwam 'm recent tegen en toen liet hij vallen dat hij graag nummer 3 zou willen gebruiken. Ik vond het prima natuurlijk, anders had hij er een jaar op moeten wachten. Ik geef het nummer met groot plezier aan hem door."
Video: de auto's van 2026 onder de loep
Bekijk: F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Max Verstappen voorzichtig positief na F1-test
