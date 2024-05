Die Aktuelle pakte vorig jaar flink uit met een cover waarin het weekblad het eerste interview met Michael Schumacher pretendeerde te hebben sinds de Duitser in 2013 zwaargewond raakte bij een ski-ongeluk. Het vraaggesprek was echter volledig nep. De antwoorden waren met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerd, zo gaf het blad later toe.

De familie van Michael Schumacher spande een rechtszaak aan tegen Die Aktuelle en is door de rechtbank in München in het gelijk gesteld. Naar verluidt moet de publicatie een schadevergoeding van 200.000 euro betalen aan de familie.

Vanwege het AI-interview met Schumacher is hoofdredacteur Anne Hoffmann vorig jaar de laan uitgestuurd. Ook kwam uitgeverij Funke met excuses. “Dit smakeloze en misleidende artikel had nooit mogen gebeuren”, deelde Bianca Pohlmann, managing directeur van Funke, in een verklaring mee. “Het staat ver weg bij de journalistieke waarden die wij en onze lezers verwachten van een uitgeverij als Funke. Als gevolg van de publicatie van dit artikel zijn er onmiddellijk maatregelen genomen ten aanzien van het personeel. Hoofdredacteur Anne Hoffmann, die sinds 2009 journalistiek verantwoordelijk was voor het blad, is per vandaag uit haar functie ontheven.”

Het was niet de eerste keer dat Die Aktuelle en de familie met elkaar in de clinch hadden. In 2014 plaatste het blad een foto van Schumacher en zijn vrouw Corinna op de cover met daarbij het woord ‘ontwaakt’. Het artikel ging echter niet over Michael Schumacher die uit zijn coma ontwaakt zou zijn, maar over andere mensen die in het verleden uit een coma ontwaakt waren. Een jaar later ondernam de familie juridische stappen tegen de publicatie vanwege een cover die suggereerde dat Corinna een ‘nieuwe liefde’ in haar leven had, terwijl het artikel betrekking had op dochter Gina.

Sinds het ski-ongeval is de familie Schumacher erg terughoudend met het geven van updates over de 91-voudig Grand Prix-winnaar, die sinds september 2014 thuis verder werkt aan zijn herstel. In de Netflix-documentaire Schumacher zegt Corinna over die terughoudendheid: “Privé is privé, zei Michael altijd. Het is heel belangrijk dat hij zoveel mogelijk kan blijven genieten van zijn privéleven. Michael heeft ons altijd beschermd en nu beschermen wij Michael.”