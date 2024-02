Quartararo: Piero Ferrari hintte al op F1-overstap Hamilton

Het begin van de Formule 1-winterstop verliep vrij rustig, maar de eerste dagen van februari brachten daar verandering in. Het nieuws over de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari sloeg in als een bom, velen zagen niet aankomen dat de Brit Mercedes na succesvolle jaren ging verlaten om bij de formatie uit Maranello aan de slag te gaan. Yamaha MotoGP-coureur Fabio Quartararo was in eerste instantie ook verbaasd, maar later begon het hem te dagen dat hij al eerder signalen ontving.

Begin januari liet de Fransman zijn gezicht zien in Maranello en kreeg een rondleiding van Piero Ferrari, de zoon van Ferrari-oprichter Enzo Ferrari. Quartararo is een groot liefhebber van auto's en F1 en nam voor het MotoGP-testseizoen een kijkje in de fabriek in Italië en toen liet de Italiaanse topman al wat los over de transfer. "Het was wel gek, want een paar dagen voor de bekendmaking hintte hij er al op", vertelt de enkelvoudig wereldkampioen aan Motorsport.com. "Op dat moment wist ik niet zo goed wat ik ermee moest en ik ging er niet op in. Het kwartje viel pas toen het officieel werd."

Net als voor veel anderen zal het een enorme omschakeling zijn om Hamilton bij Ferrari te zien. "Ik herinner me Lewis alleen maar van zijn tijd bij Mercedes. Ik weet niets van zijn tijd bij McLaren", legt de Franse Yamaha-coureur uit. "Het gaat heel raar zijn om hem in het rood te zien."

Quartararo dicht bij F1-test

De passie voor F1 zit heel diep bij Quartataro. De 24-jarige rijder was in 2022 heel dicht bij een test met een Mercedes, maar tot teleurstelling van de man uit Nice liepen dat stuk.

Hamilton heeft daarentegen al wel MotoGP-machine aan de tand mogen voelen. In 2019 ruilde de Brit met Valentino Rossi, die op zijn beurt in zijn F1-wagen mocht zitten. Op het circuit van Ricardo Tormo leverde dat mooie plaatjes op.

Valentino Rossi in de Mercedes, Lewis Hamilton op de Yamaha Yamaha MotoGP

Sindsdien heeft Hamilton niet meer in het openbaar op een MotoGP-machine gezeten, Rossi is juist van de tweewielers overgestapt naar de vierwielers. De Italiaan rijdt nu in het WEC voor BMW mee en neemt ook aan een aantal GTWCE-races deel.