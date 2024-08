Als Formule 2-kampioen hoopte Théo Pourchaire zijn weg naar de Formule 1 te vinden, maar dat zat er niet in voor de 20-jarige Fransman. Bij het team dat hem heeft opgeleid, Sauber, was geen plek en verder waren er amper verschuivingen op de rijdersmarkt. Sindsdien maakte Pourchaire de overstap naar de Super Formula in Japan, om op die manier nog in beeld te blijven bij F1-teams. Door een samenloop van omstandigheden belandde Pourchaire in de IndyCar, waar hij enkele races namens Arrow McLaren reed als invaller.

Terwijl er nu juist wel veel beweging is op de rijdersmarkt in de Formule 1, wordt de naam Pourchaire nog maar amper genoemd. "Het is zwaar, want ik heb de F2[-titel] behaald, wat de laatste stap voor de Formule 1 is", zegt Pourchaire in de Speed Street-podcast. "Iedereen in de Formule 1-paddock kijkt naar de Formule 2-coureurs, wie van hen gaat de komende jaren in de Formule 1 rijden? Ik had het gevoel dat ik overwogen werd, maar ook weer niet zo veel. Dat doet behoorlijk veel pijn."

Pourchaire heeft een aantal zeer bewogen maanden achter de rug. Hij maakte in april zijn IndyCar-debuut als invaller van de geblesseerde David Malukas, die door zijn blessure nooit voor Arrow McLaren zou rijden. Na de invalbeurten maakte McLaren bekend dat Pourchaire het seizoen bij dat team zou afmaken, maar daar ging een streep door na de aankondiging dat McLaren per direct Nolan Siegel voor de komende jaren had vastgelegd. Tot ongenoegen van Sauber, dat Pourchaire in een competitief zitje wilde zetten.

Kans verdiend

Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi maakte vervolgens duidelijk dat Sauber voor 2025 op zoek zou gaan naar een zitje bij een topteam in de IndyCar. Zodoende lijkt Pourchaire opnieuw naast een zitje in de Formule 1 te grijpen. Toch wil hij niet helemaal uitsluiten dat hij zijn opwachting in de koningsklasse van de autosport maakt. "De deur is nog niet helemaal gesloten", stelt hij. "Het is de Formule 1, je weet nooit wat er in die wereld kan gebeuren. Je ziet er gekke dingen gebeuren. Ik geloof nog steeds dat ik een kans verdien, op zijn minst om mezelf te laten zien."

Voor nu houdt Pourchaire al zijn opties open. Bovendien bevielen zijn invalbeurten in de IndyCar hem wel en zou hij met een zitje in dat kampioenschap ook al vrede hebben. "Ik heb gesprekken gevoerd met wat andere teams, vooral vooruitblikkend op volgend seizoen. Als ik geen kans krijg in de Formule 1, dan wil ik heel graag in de IndyCar rijden", besluit hij.