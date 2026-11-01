Formule 1 GP van Mexico

F1-update Max Verstappen baalt van Norris op zijn weg, Ocon in Mexico aan de kant gezet door Haas

De zaterdag voor de Grand Prix van Mexico-Stad uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe aflevering van de F1-update

Ronald Vording

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 06:42

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Lewis Hamilton heeft in Mexico zijn eerste pole-position voor Ferrari gepakt en nummer 105 in totaal in de Formule 1. Max Verstappen had naar eigen zeggen ook de snelheid om voor pole te gaan, wat op basis van de data ook blijkt te kloppen. De Red Bull-coureur baalde van Lando Norris die hem in de weg zat richting bocht 13 en ging daarnaast nog eens in op het voorval met Liam Lawson. De gridstraf heeft in de paddock nogal wat verbazing opgeleverd, al zegt Verstappen niet verbaasd te zijn dat hij door de stewards als voorbeeld is gebruikt. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals het gesprek dat zaterdagochtend tussen Verstappen en Lawson plaatsvond, waarbij laatstgenoemde naar eigen zeggen zijn excuses heeft aangeboden. Tot slot aandacht voor de diskwalificatie van de Racing Bulls-coureur en ruim baan voor Esteban Ocon die terzijde is geschoven door Haas.

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