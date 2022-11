F1 overweegt zwaardere straffen voor tactische motorwissels

De F1 Commission - bestaande uit afvaardigingen van de teams, F1 en FIA - kwam donderdag in Abu Dhabi bij elkaar om te praten over enkele mogelijke toekomstige veranderingen in de Formule 1. Ook het straffensysteem voor motorwissels is daarbij onder de loep genomen. Momenteel mogen de coureurs per seizoen straffeloos een gelimiteerd aantal motorcomponenten inzetten. Wordt dat aantal overschreden, dan krijgen rijders voor de eerste overschrijding per component tien plekken gridstraf. Voor iedere wissel daarna geldt dat het gaat om vijf plaatsen straf per component. Dat moet teams en rijders afschrikken om meer dan het toegestane aantal motorcomponenten te gebruiken, maar in werkelijkheid werkte dit systeem het doorvoeren van tactische motorwissels in de hand.

De eerste motorwissel eindigde hierdoor vaak in een back-of-grid straf, terwijl er daarna slechts vijf plekken ingeleverd moeten worden. In de toekomst komt er mogelijk een einde aan deze praktijk, want de F1 Commission heeft gesproken over het uitdelen van zwaardere straffen voor motorwissels. "Er werd ingestemd dat het huidige systeem niet afschrikwekkend genoeg is voor teams om tactische motorwissels door te voeren. Het bemoedigt ook het wisselen van meer componenten dan nodig zodra een coureur een zeker strafniveau heeft bereikt", leest de verklaring van de FIA en F1 na de bijeenkomst. "Dit zorgt uiteindelijk voor hogere kosten van onderdelen en ondermijnt de jaarlijkse beperking van motorcomponenten."

Onderzoek naar gebruik wielkappen om spray te verminderen

In Abu Dhabi spraken F1, FIA en de teams ook over onder meer het aanpassen van de DRS-regels en de vergoeding die teams krijgen voor de sprintraces in 2023. Daarnaast hebben de partijen geluisterd naar wat de coureurs eerder dit jaar gemeld hebben over de spray die de huidige generatie F1-bolides genereert als het asfalt nat is. Door de terugkeer van het grondeffect lijken de auto's meer spray te genereren dan in het verleden al het geval is, terwijl de mist hoger en breder onder de wagens weg komt. In een poging om iets aan de spray te doen, overweegt F1 om de auto's van wielkappen te voorzien als er gereden wordt op de full wets.

Als uit onderzoek blijkt dat wielkappen inderdaad helpen om de spray te verminderen, dan kunnen die wielkappen voor de start op full wets en voor een herstart op dezelfde banden op de auto's worden gezet. "Feedback van de coureurs suggereert dat de nieuwe generatie auto's zorgt voor verminderd zicht in extreem natte omstandigheden, wat een belangrijke graadmeter is voor het kunnen starten of moeten stilleggen van sessies", wordt in de verklaring gemeld. "De FIA is daarom begonnen met een studie om een pakket onderdelen te definiëren waarmee de hoeveelheid gegenereerde spray in natte omstandigheden beperkt moet worden." Ook wordt in de studie gekeken in hoeverre deze wielkappen in de weg zitten tijdens pitstops, terwijl eveneens bestudeerd wordt wat het plaatsen van extra achterlichten oplevert in dergelijke situaties.