F1 deelt update over V8-motoren, vanaf 2031 mogelijk geen klantenmotoren meer

De FIA, het bestuursorgaan van de F1, overweegt vanaf 2031 een externe levering van motoren aan klantenteams aan te bieden, nu de serie lijkt af te stevenen op goedkopere V8-powerunits.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-baas Stefano Domenicali zitten al langer op één lijn over de stap van de serie naar goedkopere, lichtere en luidere powerunits voor de volgende reglementencyclus, die in 2031 zou moeten beginnen.

Het meest waarschijnlijke plan is om over te stappen op een atmosferische V8-motor met een kleinere elektrische unit, wat zowel de kosten als het gewicht van de auto's zou verlagen en de F1 zou terugbrengen naar een puurdere vorm van voluit racen.

Voor Ben Sulayem zou de overstap naar motoren die veel goedkoper te produceren zijn en veel minder complex zijn dan de huidige machines ook de deur kunnen openen naar het oplossen van een andere zorg die de afgelopen maanden op zijn bureau is beland.

McLaren-CEO Zak Brown stuurde onlangs een brief aan Ben Sulayem om zijn al langer bestaande zorgen over teamallianties in de F1 nogmaals te benadrukken. Brown heeft problemen gehad met sommige aspecten van het dubbele eigendom van Red Bull Austria van Red Bull Racing en Racing Bulls, waaronder het ontbreken van gardening leave voor teambaas Laurent Mekies toen de Fransman laatstgenoemde verruilde voor de topfunctie bij Red Bull als vervanger van Christian Horner.

De kwestie kwam onlangs opnieuw ter sprake toen Mercedes interesse toonde in het verwerven van een belang van 24% in het Alpine-team, gesprekken die stukliepen omdat Mercedes de vraagprijs te hoog vond. Door goedkopere motoren te introduceren, zou de FIA teams kunnen dwingen om ofwel hun eigen motor te bouwen, ofwel een kant-en-klare motorlevering van een derde partij af te nemen, waarmee effectief een einde zou komen aan het tijdperk van klantenteams.

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

In gesprek met Britse kranten op Silverstone zei Ben Sulayem volgens Reuters: "Er zal geen controle zijn over de teams, A-team over het B-team, dat van hun motoren wordt voorzien."

"Als het betaalbaar is, dan hebben we één motor voor de rest van de B-teams, zodat niemand hen kan gebruiken als drukmiddel en tegen hen kan zeggen: 'stem op deze manier, of we gaan jullie geen goede motor geven'."

Motoren van derden waren vroeger heel gebruikelijk in de F1, met onder meer Cosworth dat in 2013 voor het laatst Marussia van motoren voorzag. Maar de komst van het turbohybride tijdperk in 2014 maakte in feite een einde aan motoren van derden vanwege de kosten en complexiteit die ermee gemoeid waren.

Op dit moment levert Mercedes HPP aan drie klantenteams, McLaren, Williams en Alpine, waarbij wordt begrepen dat de fabrikant al graag van drie naar twee klanten wilde gaan voor 2031. Red Bull Ford Powertrains levert aan zowel Red Bull Racing als zusterteam Racing Bulls, terwijl Ferrari powerunits verhuurt aan Haas en Cadillac. Audi is een volwaardig fabrieksteam, net als Aston Martin, dat een alliantie met Honda is aangegaan. Cadillac bereidt zich intussen voor om in 2029 als motorbouwer toe te treden en staat erom bekend ook graag een overstap naar V8 te willen.

Ben Sulayem stelt dat sommige fabrikanten al bereidheid hebben getoond om in hun idee mee te gaan. Maar totdat de powerunitreglementen voor 2031 volledig en echt zijn gedefinieerd en op papier zijn gezet, kunnen huidige of potentiële fabrikanten niets doen om zich voor te bereiden.

"Elke keer dat er een nieuw reglement uitkomt, zullen we ernaar kijken en zien of het technisch iets is dat interessant is," zei Brown tijdens de Grand Prix van Monaco. "Is het iets dat financieel logisch is? Ik denk dat we dat proces zullen doorlopen wanneer dat gebeurt."

Hoewel McLaren het idee op zijn minst zou overwegen, wordt begrepen dat het niet staat te springen om een dure powerunitoperatie op te zetten zoals Red Bull dat heeft gedaan.

Gesprekken over de toekomstige powerunits zijn vertraagd door het lopende werk aan de huidige reglementencyclus, waarbij zowel de ADUO-evaluatie van Red Bull als de voor 2027 en 2028 overeengekomen aanpassingen de afgelopen weken de middelen van het bestuursorgaan hebben opgeslokt.

De huidige Concorde- en powerunitovereenkomsten lopen tot het einde van het seizoen 2030, dus de FIA zou eenzijdig kunnen besluiten om de nieuwe powerunitformule, inclusief een klantenverbod, vanaf 2031 op te leggen als zij dat zou willen. Maar daarmee zou zij een enorm risico lopen de OEM's die zij de afgelopen jaren zo hard heeft proberen aan te trekken van zich te vervreemden en weg te jagen, dus zal zij waarschijnlijk proberen een bredere consensus te vinden.

Als er onder de huidige zes PUM's, waaronder de huidige vijf motorbouwers en General Motors, een supermeerderheid wordt gevonden, zou de overstap naar V8's zelfs kunnen worden vervroegd naar 2030.

"In 2031, de V8, zal de FIA de macht hebben om het te doen, zonder stemmen van de PUM's," zei Sulayem in mei. “Dat zijn de reglementen. Maar we willen het een jaar eerder invoeren. Ik ben positief, zij willen dat het gebeurt."

Er wordt aangenomen dat de meeste fabrikanten in grote lijnen instemmen met een overstap naar V8's. Audi wil graag een turbo behouden in de toekomstige reglementen, al wordt aangenomen dat het daarin alleen staat.