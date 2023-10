F1 zoekt naar gewichtsverlies: 18 inch-banden mogelijk weg

Voor het seizoen 2026 zijn er veel zorgen over het gewicht van de Formule 1-wagens. De verwachting is dat er meer accu's komen om zo de auto's elektrisch aan te drijven en dat neemt het nodige gewicht net zich mee. Om dat te compenseren zoekt de FIA naar een gewichtsverlies van zo'n 50 kilogram en dat kan volgens hoofd single-seaters van de autosportfederatie Nikolas Tombazis gevonden worden in het 'afslanken' van de banden. Op tafel ligt een verandering van 18 inch naar 16 inch, waarmee de deur naar de 13 inch banden die voor 2021 gebruikt werden dicht blijft.

"De dimensie van de wielen wordt smaller en met de nieuwe achtervleugel en de auto in het geheel richten we op een gewichtsafname van 50 kilogram", vertelde de FIA-topman vorige maand in gesprek met Motorsport.com. "Dat maakt dat we mogelijk smallere en kortere single-seaters gaan zien, maar we hebben nog discussies over de oplossingen die we willen doorvoeren." Tombazis noemde ook wat hij op het gebied van snelheid verwacht als de auto's inderdaad smaller worden. "De snelheid in de bochten zal iets afnemen. Omdat ze lichter worden zal de snelheid op de rechte stukken wat hoger zijn, maar zal de aerodynamische load wat afnemen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn om de hybride componenten goed op te laden, om zo een adequate rondetijd neer te zetten."

De versmalling van de banden past daarbij, al is het nog afwachten wat voor invloed dat heeft op de performance van de auto's. Het voordeel van smaller rubber is dat de drag afneemt, iets waar de teams continu naar op zoek zijn. Daar tegenover staat wel dat ook de mechanische grip afneemt, aangezien er minder rubber is om op het asfalt te rijden. Een logisch gevolg daarvan is dat er minder performance gegenereerd wordt.

Contouren F1-wagens 2026 zichtbaar

Door de woorden van Tombazis kunnen we een ruwe schets maken hoe het F1-veld er in 2026 gaat uit zien. Motorsport.com heeft begrepen dat er gesprekken zijn over het inkorten van de lengte van de wielbasis met maar liefst twintig centimeter, waardoor die basis niet meer 3,6 meter, maar 3,4 meter wordt. De breedte van de wielbasis gaat van 2 meter naar 1,9 meter. Overigens blijft de Formule 1 daarmee nog net iets boven de cijfers van de smalle auto's die in 2016 gebruikt werden. Toen was de wielbasis slechts 1,8 meter breed. Er zijn schattingen dat de smallere banden en de kortere wielbasis een gewichtsverlies van zo'n 14 kilo opleveren, waarmee het dieet van de F1-auto's goed van start gaat.