De bomvolle tweede seizoenshelft trapt af met de Dutch Grand Prix. De Nederlandse F1-rechtenhouder Viaplay maakt vanaf het circuit elke dag extra lange programma’s zodat de kijker thuis niets hoeft te missen van de gebeurtenissen op en rond de baan. Viaplay pakt uit met meer dan 30 uur aan live -uitzendingen. Met dit overzicht hoef je niets te missen.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 25 augustus 2023

Op vrijdag is het ‘Super Friday’ bij Viaplay. De belangrijkste actie op het circuit wordt live uitgezonden, waaronder uiteraard beide Formule 1-trainingen en de kwalificatie van het FIA Formule 2-kampioenschap. De uitzending begint om 12.00 uur en duurt tot 17.15 uur. De eerste vrije training gaat om 12.30 uur van start. Het commentaar bij deze sessie wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Allard Kalff. Om 16.00 uur gaat de tweede trainingssessie van start. Het commentaar komt ditmaal van Valkenburg en vaste sidekick Melroy Heemskerk.

Tussen de actie door wordt er vanuit de eigen studio in de paddock flink uitgepakt met analyses uit de pits en paddock, en sfeerverslagen vanuit het dorp en vanaf de tribunes. Veel analisten schuiven aan bij presentatrice Amber Brantsen om hun licht te laten schijnen op de gebeurtenissen op en rond het circuit. In de avond staat van 20.30 uur tot 21.30 uur ook de talkshow Zandvoort Shakedown op het programma. Brantsen ontvangt hier gasten van binnen en buiten de Formule 1 om de belangrijkste gebeurtenissen van de dag te bespreken en vooruit te blikken op het vervolg van het weekend.

Klasse Sessie Uitzendtijden Super Friday Alle actie live 12.00u - 17.15u Formule 1 Eerste vrije training 12.30u - 13.30u FIA F2 Kwalificatie 14.00u - 14.30u Formule 1 Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Formule 1 Zandvoort Shakedown 20.30u - 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 26 augustus 2023

Op ‘Super Saturday’ pakt Viaplay uit met een liveuitzending van 09.30 uur tot ongeveer 18.00 uur. Om 11.30 uur wordt live de derde vrije training uitgezonden, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De Formule 1-kwalificatie is vanaf 15.00 uur live te zien, met dezelfde commentatoren achter de microfoon. Tussendoor worden de eerste races van de Formule 2 en de Porsche Supercup live uitgezonden.

Vanuit de eigen studio in de paddock in Zandvoort ontvangt presentatrice Amber Brantsen diverse analisten en gasten, zoals onder meer Christijan Albers, Ho-Pin Tung, Giedo van der Garde, Tom Coronel, Ernest Knoors, Mike Hezemans, Kees van de Grint en David Coulthard. Tussen de actie door worden de belangrijkste gebeurtenissen besproken en geanalyseerd. Pitreporter Chiel van Koldenhoven brengt vanuit de pitstraat het laatste nieuws naar de huiskamers. Hij wordt dit weekend bijgestaan door Tom Coronel. In de avond wordt de talkshow Zandvoort Shakedown uitgezonden. Hierin ontvangt Amber Brantsen iedere avond meerdere gasten uit de Formule 1-wereld, maar ook gasten die je wellicht iets minder snel aan de sport koppelt maar wél een belangrijke bijdrage leveren aan de Dutch Grand Prix komen langs.

Klasse Sessie Uitzendtijden Super Saturday Alle actie live 09.30u - 18.00u Porsche Supercup Kwalificatie 09.50u - 10.20u Formule 1 Derde vrije training 11.30u - 12.30u FIA F2 Sprintrace 13.15u - 14.00u Formule 1 Kwalificatie 15.00u - 16.00u Porsche Supercup Race 1 17.00u - 18.00u Formule 1 Zandvoort Shakedown 20.30u - 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 27 augustus 2023

De grote dag van de Dutch Grand Prix. Viaplay zendt vanaf 09.30 uur in de ochtend live uit. In de aanloop naar de Formule 1-race worden de races van de Formule 2 en Porsche Supercup uitgezonden. Verder wordt er vanuit de speciale studio in de paddock geregeld geschakeld met experts op en naast het circuit om alle gebeurtenissen uitgebreid in beeld te brengen. Het liveverslag van de Grand Prix begint om 14.55 uur. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Presentatrice Amber Brantsen ontvangt gedurende de dag vele analisten en experts, zoals Christijan Albers, Ho-Pin Tung, Giedo van der Garde, Tom Coronel, Ernest Knoors, Mike Hezemans, Kees van de Grint en David Coulthard. Zij laten hun licht schijnen op de gebeurtenissen op en rond de baan. Na de race wordt er nog uitgebreid nagepraat. Het programma eindigt rond 18.00 uur.

Klasse Sessie Uitzendtijden Super Sunday Alle actie live 09.30u - 18.00u FIA F2 Hoofdrace 10.00u - 11.00u Porsche Supercup Race 2 11.55u - 12.55u Formule 1 Dutch Grand Prix 15.00u - 17.00u

F1 bij Viaplay: Wat kost een abonnement?

Een abonnement op Viaplay kost 15,99 euro per maand, wat je de mogelijkheid geeft om live en on demand naar de Formule 1 te kijken, evenals naar diverse andere sporten, films en series. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een jaarabonnement, is er een optie beschikbaar voor 13,99 euro per maand.

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Nederland

F1TV Pro is een alternatieve optie voor Viaplay en is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro kun je het gehele seizoen live volgen en ook on-demand bekijken. Naast Formule 1-actie kun je tevens de opkomende talenten in de Formule 2 en Formule 3, evenals de Porsche Supercup, in de gaten houden. Er zijn twee keuzes voor abonnementen: een jaarabonnement dat 64,99 euro kost, en een maandelijks opzegbaar abonnement voor 7,99 euro.

F1TV Pro biedt niet alleen live streams van de trainingen, kwalificaties en races, maar het geeft je ook toegang tot extra functies. Je kunt genieten van livetiming, de driver tracker en on-board camera's van alle coureurs, wat een diepgaandere kijk op de sport mogelijk maakt. Daarnaast worden er uitgebreide voor- en nabeschouwingen uitgezonden rondom de kwalificaties en races. Tijdens deze sessies bespreken internationale experts de belangrijkste onderwerpen in de sport en voeren ze interviews met de hoofdrolspelers. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, of Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1TV Pro - vrijdag 25 augustus

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F2 Vrije training 10.05u - 10.50u Formule 1 Eerste vrije training 12.30u - 13.30u FIA F2 Kwalificatie 14.00u - 14.30u Formule 1 Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Porsche Supercup Vrije training 17.30u - 18.15u

Uitzendingen F1TV Pro - zaterdag 26 augustus

Klasse Sessie Uitzendtijden Porsche Supercup Kwalificatie 09.50u - 10.20u Formule 1 Derde vrije training 11.30u - 12.30u FIA F2 Sprintrace 13.15u - 14.05u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u - 14.55u Formule 1 Kwalificatie 15.00u - 16.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 16.00u - 16.40u Porsche Supercup Race 1 17.00u - 17.35u

Uitzendingen F1TV Pro - zondag 27 augustus

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F2 Hoofdrace 10.00u - 11.05u Porsche Supercup Race 2 11.55u - 12.30u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u - 14.55u Formule 1 Dutch Grand Prix 15.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u - 17.40u Dutch GP live bij de NOS De NOS zendt de Dutch Grand Prix live uit, zodat de race voor alle Nederlanders gratis te zien is via het openbare net. Voorafgaand aan de race vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Presentatrice Dione de Graaff ontvangt op het circuit diverse analisten en experts, waaronder coureurs Nicky Catsburg en Beitske Visser. Ook de opbouw richting de race, met onder meer het volkslied en de grid walk, is live te zien. Na de race wordt er nog uitgebreid nagepraat. Op zaterdag zendt de NOS een uitgebreide samenvatting uit van de kwalificatie. Datum Klasse Programma Uitzendtijden Zaterdag 26 augustus Formule 1 Samenvatting kwalificatie 17.01u - 17.57u Zondag 27 augustus Formule 1 Liveverslag Dutch GP 13.10u - 18.00u