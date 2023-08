Moeten Zandvoort en Spa op termijn rouleren? Verstappen: "Kan wel werken"

Circuit Zandvoort mag zich opmaken voor de derde Dutch Grand Prix sinds de rentree op de F1-kalender in 2021. De organisatie heeft in de voorbije jaren goede sier gemaakt. Zo gebruikt Formula One Management de Nederlandse race vaak als voorbeeld tijdens bijeenkomsten met promotors van andere Grands Prix. Zandvoort loopt voorop als het om duurzaamheid gaat - met veel fans die op de fiets of met het OV komen - en hetzelfde geldt voor het entertainmentprogramma. Zo krijgen bezoekers naast de baanactie een complete dag vermaak voorgeschoteld.

Gaat mondialisering van F1 (deels) ten koste van Europa?

Op dat vlak voldoet Zandvoort dus aan het gewenste plaatje, al liet Robert van Overdijk in Bahrein al aan deze website weten dat er 'geen garantie' is dat de Dutch Grand Prix ook na 2025 nog een jaarlijks evenement is. "Het allerbelangrijkste is hoe Formula One Management het aantal races in Europa op de lange termijn ziet. FOM heeft al aangegeven dat F1 de races nog verder wil verspreiden over de wereld. Als je logisch nadenkt, kan dat maar ten koste gaan van één continent: Europa. FOM moet natuurlijk een besluit nemen over hoe ze daarmee om willen gaan, maar de geruchten die je hoort, zijn dat het aantal races in Europa zeker terug moet, bijvoorbeeld met een roulatiesysteem", liet de circuitdirecteur tijdens de wintertest noteren in een exclusief interview.

Zijn woorden geven treffend aan dat de race in Zandvoort weinig te wensen over laat, maar dat het toekomstbeeld nauwe samenhangt met het grotere plaatje, en dus met een eventuele terugkeer naar Kyalami in Zuid-Afrika en misschien verder expansie in de Verenigde Staten. Tel daarbij op dat landen als Qatar meteen een contract voor tien krijgen en het verklaart waarom er wordt gefluisterd over rouleren met Spa en Zandvoort, al ontkent de organisatie in de badplaats dat er al een gezamenlijk voorstel is ingediend. Dat laatste is in de voorbije maanden gesuggereerd in enkele Belgische media, maar klopt volgens een woordvoerder van de Dutch Grand Prix niet.

Verstappen niet per se tegen rouleren als het beide circuits in F1 kan houden

Voor Max Verstappen zijn de races in Zandvoort en Spa-Francorchamps natuurlijk bijzonder. Eerstgenoemde is logischerwijs zijn thuisrace, terwijl Spa zijn favoriete circuit van de gehele F1-kalender is. Hoe kijkt hij dan naar een eventueel roulatiesysteem vanaf 2026, en is hij van mening dat beide banen jaarlijks een plek op de planning verdienen? "Ik denk dat heel veel circuits wel een plek op de kalender verdienen, maar aan de andere kant willen ze bij de F1-organisatie natuurlijk ook veel geld verdienen. Dat is altijd een lastig verhaal. Maar ik denk dat het rouleren uiteindelijk ook niet verkeerd kan werken voor allebei", laat Verstappen voor de Red Bull-hospitality op een vraag van Motorsport.com weten.

Hoe dan ook staat Verstappen inmiddels voor zijn derde thuisrace en komen daar in 2024 en 2025 in ieder geval nog nummer vier en vijf bij. Het is een iets hectischer weekend voor de Nederlander, al kan hij zich er wel redelijk voor afschermen. "Het is vooral op de donderdag iets drukker. De rest is wel een beetje net als normaal. Ik weet natuurlijk ook dat het erbij hoort en het leukste begint voor mij altijd op vrijdag, als ik weer in de auto zit." Gevraagd of de beleving nu anders is dan de eerste editie in 2021, luidt het antwoord: "Dat valt op zich wel mee. Het was toen gelukkig ook niet overweldigend, al is het nu wel iets relaxter. Maar dat komt ook doordat we toen natuurlijk in een heel fel gevecht zaten voor het kampioenschap en doordat je de ervaring van de voorbije twee jaar nu meeneemt."

Verstappen is in ieder geval wel vol lof over wat de organisatie in Zandvoort heeft neergezet. "Tien jaar geleden had natuurlijk niemand gedacht dat we hier überhaupt met F1 zouden racen. Dat hebben ze toch wel heel mooi aangepakt, al denk ik dat Nederlanders daar ook wel een beetje om bekend staan, dat ze die dingen wel kunnen regelen." Ook de scepsis over de verwachte verkeerschaos is grotendeels weggenomen. "Uiteindelijk hebben ze dat toch maar geregeld. Er is altijd een oplossing voor alles", sluit de regerend wereldkampioen af met een tegeltjeswijsheid.