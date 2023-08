Ferrari SF-23 voorvleugel detail Foto: Roberto Chinchero

Ferrari heeft een aantal varianten van de neus en voorvleugel meegenomen naar Zandvoort. Helemaal klaar voor de actie waren ze op het moment dat deze foto genomen werd nog niet. De onderste variant heeft het afdekkapje op de neus nog niet bevestigd, de bovenste vleugel moet nog voorzien worden van de twee bovenste flappen.

Red Bull Racing RB19 brake drum detail

Een mooie close-up van de voorremconfiguratie van de Red Bull RB19 tijdens de opbouwfase. De vele luchtkanalen en de remtrommel rondom de remschijf en -klauw zijn goed zichtbaar. Dit is allemaal bedoeld om de temperatuur te reguleren.

Red Bull Racing RB19 brake drum detail

Aan de achterkant van de wagen is de basis van de remconfiguratie hetzelfde, maar aangepast aan de omstandigheden en voorkeuren.

Alpine A523 brake drum detail

Alpine heeft de remklauw aan de voorzijde van geplaatst, waardoor het koelpakket en de remtrommel een andere vormgeving vereisen. De trommel beschikt over vier druppelvormige openingen zodat de hitte kan ontsnappen.

Alpine A523 voorvleugel detail

De higher downforce voorvleugel van Alpine werd in Hongarije gebruikt en is ook meegenomen naar het bochtige Circuit Zandvoort. Deze configuratie beschikt over de opvallende golvende bovenrand van de bovenste flap.

Alpine A523 voorvleugel detail

Het team heeft nog een andere variant ter beschikking, waarbij de bovenste flap iets smaller is. Bovendien is een Gurney toegevoegd aan de buitenste sectie.

McLaren MCL60 brake drum detail

De voorrem van McLaren beschikt over een dubbel kanaal om de koele lucht richting de remklauw te sturen.

McLaren MCL60 brake drum detail

Ditzelfde concept wordt aan de achterkant gebruikt.

Aston Martin AMR23 brake drum detail

Een mooi beeld van de achterremconfiguratie van Aston Martin, zonder dat al te veel beschermende elementen geplaatst zijn. Zo zien we mooi hoe de lucht rond de as naar buiten kan.

Ferrari SF-23 detail

Ferrari lijkt de twee auto's voor de eerste vrije training te voorzien van verschillende achtervleugels. Zo kan het team bepalen welk pakket het beste bij het circuit past. Hier zien we de higher downforce variant met de afgeronde hoeken.

Ferrari SF-23 detail

De andere optie is deze lower downforce vleugel met de driehoekige uitsnede in het bovenste deel van de hoek.

Alfa Romeo Racing C43 voorvleugel detail

Een detailopname van de endplate en diveplane van de Alfa Romeo C43.

AlphaTauri AT04 detail

Een mooi beeld van de vloer, vloerrand en sidepod undercut van de AlphaTauri AT04. Een cruciaal gedeelte van de wagen, want hier wordt de lucht naar de vloer gestuurd waar de downforce gegenereerd moet worden.

McLaren MCL60 detail

McLaren experimenteert dit weekend met twee versies van de achtervleugel: deze optie hierboven versus een nieuwe variant.

Aston Martin AMR23 detail

Aston Martin keert terug naar de high downforce configuratie voor de achtervleugel met de losstaande hoeksectie zoals eerder dit jaar geïntroduceerd.

Red Bull Racing RB19 detail

Geheel volgens verwachting kiest Red Bull ook voor de high downforce achtervleugel voor de Dutch GP, met een recht uiteinde.

Ferrari SF-23 voorvleugel detail

Een mooi beeld van de Ferrari-voorvleugel zonder de bovenste twee elementen bevestigd. Dat zou erop kunnen duiden dat er nog wat nieuwe onderdelen onderweg zijn.

Haas VF-23 detail

Een unieke blik in het binnenste van de remtrommel, voorzien van een speciale coating om de temperatuurhuishouding te optimaliseren.

AlphaTauri AT04 detail

De achtervleugel van de AlphaTauri AT04 beschikt net als de zusterauto van grote broer Red Bull over een recht aflopend uiteinde.

Williams FW45 detail

De behuizing voor de remschijf van de Williams FW45. Dit element is zeer nauwkeurig ontworpen zodat alle elementen hierbinnen passen, waaronder ook de remklauw.

Williams FW45 detail

Op deze foto van de achtervleugel van de FW45 zien we de configuratie waarmee Williams van plan is te gaan rijden. Ook zien we hier mooi hoeveel oog voor detail het team heeft voor het uiteinde van de onderste horizontale hoofdplaat en de overloop naar de bovenste sectie.

McLaren MCL60 voorvleugel

De nieuwste versie van de voorvleugel van McLaren. Let ook op de zorgvuldige wijze waarop de verbinding met de endplate is ontworpen.

McLaren MCL60 bodywork detail Foto: Roberto Chinchero

Een blik op de binnenkant van het bodywork van de McLaren, wachtend op montage.