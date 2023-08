Hoe laat start de Dutch Grand Prix?

Datum: zondag 27 augustus

Start van de race: 15.00 uur

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort vindt plaats op zondag 27 augustus 2023. De race start om de gebruikelijke tijd: 15.00 uur in de middag. De coureurs krijgen in totaal liefst 72 ronden voor de kiezen over het 4,259 kilometer lange circuit in de duinen. Het baanrecord is sinds 2021 in handen van Lewis Hamilton met een 1.11.097.

Formule 1 tijden: Tijdschema Dutch GP

Datum Sessie Tijden Vrijdag 25 augustus Eerste vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 25 augustus Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Zaterdag 26 augustus Derde vrije training 11.30u - 12.30u Zaterdag 26 augustus Kwalificatie 15.00u - 16.00u Zondag 27 augustus Dutch Grand Prix 15.00u

F1-race Zandvoort gratis kijken

NOS

Start uitzending: 13.10 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt de Dutch Grand Prix live uit op de publieke zender NPO1. Dat betekent dat alle Nederlanders de race gratis op televisie kunnen zien. De uitzending begint om 13.10 uur met een lange voorbeschouwing. Presentatrice Dione de Graaff ontvangt coureurs Nicky Catsburg en Beitske Visser. Zij bespreken de belangrijkste gebeurtenissen op en rond het circuit. Om 14.55 uur begint het liveverslag van de race. Het commentaar wordt verzorgd door Hans van Loozenoord en Jeroen Bleekemolen. De GP is ook live te volgen in het programma Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Formule 1 live kijken bij Viaplay

Super Sunday: van 09.30 uur tot 18.00 uur

Start race: 15.00 uur

Viaplay pakt groots uit tijdens de Dutch Grand Prix. De F1-rechtenhouder in Nederland zendt vanaf 09.30 uur live uit vanuit de eigen studio in de paddock in Zandvoort. Gedurende de dag is alle actie op het circuit te zien. Tussendoor ontvangt presentatrice Amber Brantsen vele gasten aan tafel. Onder hen Christijan Albers, Ho-Pin Tung, Giedo van der Garde, Tom Coronel, Ernest Knoors, Mike Hezemans, Kees van de Grint en David Coulthard. Vanuit de pitstraat verzorgen Chiel van Koldenhoven en Tom Coronel het laatste nieuws.

Het liveverslag van de Dutch Grand Prix begint om 14.55 uur. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door analist Allard Kalff. Na de race wordt de podiumceremonie uitgezonden en komen de belangrijkste coureurs voor de camera. In de studio blikken de analisten terug op de voornaamste gebeurtenissen.

Wat kost Viaplay?

Een Viaplay-abonnement dat live en on-demand kijken naar de Formule 1 mogelijk maakt, heeft twee prijsopties: 13,99 euro per maand voor een jaarabonnement en 15,99 euro per maand voor een maandelijks opzegbaar abonnement. Naast uitgebreide verslaggeving van alle sessies en races, biedt het abonnement ook toegang tot livetiming, de driver tracker en de mogelijkheid om mee te kijken en luisteren via onboardcamera's, inclusief het perspectief van Max Verstappen. Viaplay heeft ook een gevarieerde selectie van andere sporten, films, series en documentaires, met onder andere prominente rollen voor Max Verstappen en Nyck de Vries.

Viaplay heeft geen vaste zenderpositie op traditionele televisiekanalen, maar bij KPN, Ziggo en T-Mobile kun je een speciaal pakket aanschaffen om rechtstreeks op je tv naar Formule 1-actie te kijken via een speciale zender. Dit pakket kost 15,99 euro per maand. Een alternatieve mogelijkheid is om de uitzendingen naar je televisie te streamen met behulp van apparaten zoals Apple TV of Google Chromecast.

Dutch GP live kijken bij F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

Een alternatieve manier om de Grand Prix van Nederland te kijken, is door gebruik te maken van F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro krijg je de mogelijkheid om live en on demand het volledige raceweekend op Circuit Zandvoort te volgen. Naast de Formule 1-races krijg je toegang tot alle sessies van zowel de Formule 2 evenals de Porsche Supercup. De F1TV Pro-uitzending begint om 14.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing, waar internationale deskundigen interviews, analyses en achtergrondinformatie delen. Om 14.55 uur schakelt F1TV Pro over naar de live racebeelden, waarbij abonnees kunnen kiezen uit diverse taalopties, waaronder Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees. Na afloop van de race is er een uitgebreide nabeschouwing met analyses en interviews met de coureurs.

Wat betreft de kosten, biedt F1TV Pro twee abonnementsmogelijkheden. Een jaarabonnement is beschikbaar voor 64,99 euro, terwijl de maandelijks opzegbare variant 7,99 euro per maand (of 95,88 euro per jaar) bedraagt. Beide abonnementen verschaffen je toegang tot alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix, naast historische races en extra features zoals live timing, de driver tracker en onboard-beelden van alle coureurs.

Formule 1 Zandvoort op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

Voorbeschouwing: 14.00 uur tot 15.00 uur

Watch Along met Robert Doornbos en Rob Kamphues: 15.00 uur tot 17.00 uur

Nabeschouwing: 17.00 uur tot 18.00 uur

Zender: Kanaal 14 en Ziggo Sport Select

Ziggo mag de Formule 1 niet meer live uitzenden, maar komt wel met een uitgebreide programmering op de zondag van de Dutch Grand Prix. Vanuit Zandvoort blikken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos samen met enkele tafelgasten vanaf 14.00 uur vooruit op de naderende race. Vanaf 15.00 uur is de speciale Watch Along met Doornbos en Kamphues, die live te volgen is via nl.motorsport.com.

Na de wedstrijd wordt er uitgebreid nagepraat, met eerst een uitgebreide samenvatting van de race. Deze uitzending begint om 17.00 uur. Vanaf het strand blikken de experts terug op de belangrijkste momenten en zijn er interviews met de hoofdrolspelers te zien.

F1 Zandvoort: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht van welke aanbieders de Grand Prix van Nederland uitzenden, evenals in welke vorm en hoe laat ze dat doen.

Zender Programma Tijd Kanaal NOS Liveverslag 13.10u - 16.50u NPO1 Viaplay Liveverslag 09.30u - 18.00u Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.40u F1TV Pro Ziggo Voorbeschouwing

Watch Along

Samenvatting 14.00u - 15.00u

15.00u - 17.00u

17.00u - 18.00u Ziggo kanaal 14 of Select

Via nl.motorsport.com

Ziggo kanaal 14 of Select