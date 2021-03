Red Bull Racing topt ochtendsessie op derde F1-testdag Bahrein

De laatste testdag in Bahrein begon onder prima omstandigheden. De wind was ietwat gaan liggen en dat kwam voor teams als een geschenk uit de hemel. Door de ingekorte wintertest is deze laatste testdag namelijk van groot belang om zoveel mogelijk data te verzamelen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor Mercedes, waar men op vrijdag versnellingsbakproblemen kende en op zaterdag nog worstelde met de balans. Het mag dan ook geen verrassing heten dat Valtteri Bottas er zondag vroeg bij was om een lange run op de harde C2-band af te werken.

Leclerc zet de toon, Perez neemt over op softs

Ferrari greep het eerste uur juist aan om een snellere run af te werken. Charles Leclerc werd ogenschijnlijk met weinig brandstof op pad gestuurd en zette met 1.30.486 een eerste richttijd op de klokken. Die ronde op de C3-mediums was op dat moment goed voor de vierde tijd van de driedaagse wintertest en was afgetekend de snelste tijd voor een Ferrari-coureur. Mede doordat de zachte banden lange tijd in de garage bleven en de gezapige ochtendsessie maar weinig reuring kende, voerde Leclerc de rangschikking urenlang aan.

Red Bull koos in de beginfase voor lange runs met Sergio Perez, die het stuur na de middag overdraagt aan Max Verstappen. Toen de mediums in de tweede helft van de sessie voor de dag werden gehaald, ging Perez zich alsnog met de snelste tijden bemoeien. Sterker nog: met 1.30.309 wist de Mexicaan de toptijd van Leclerc scherper te zetten. In de slotfase haalde Red Bull de zachte C4-band ook van stal, waarmee Perez nog eens twee tienden van zijn eigen tijd wist te snoepen. Het bleek goed genoeg voor de snelste tijd van deze wintertest tot dusver. Belangrijker is nog dat Perez weinig problemen heeft gekend in de stabieler ogende RB16B.

Raikkonen en Bottas zeer productief op bloedeloze ochtend

De nieuwe teamgenoot van Verstappen wist het Bahrain International Circuit voor de lunchpauze 49 keer te ronden. Daarmee toonde hij zich de minst productieve coureur van het hele stel. Aan de andere kant van het spectrum vinden we kilometervreter Kimi Raikkonen met maar liefst 91 ronden achter zijn naam. Mercedes-coureur Bottas was met 86 afgelegde ronden eveneens zeer ijverig. In de tijdenlijst vinden we de zwartgemaakte Zilverpijl trouwens op een zevende plek terug, nog achter Mick Schumacher, Esteban Ocon en Pierre Gasly. Iets verder naar voren bezetten Leclerc en McLaren-piloot Lando Norris de plekken twee en drie.

Formule 1 wintertest Bahrein dag 3, ochtendsessie - volledige uitslag:

Coureur Team Ronden Tijd en band 1 S. Pérez Red Bull 49 1'30"187 2 C. Leclerc Ferrari 80 1'30"486 3 L. Norris McLaren 56 1'30"661 4 P. Gasly AlphaTauri 76 1'30"828 5 E. Ocon Alpine 61 1'31"310 7 M. Schumacher Haas 78 1'32"053 7 V. Bottas Mercedes 86 1'32"406 8 G. Russell Williams 77 1'32"731 9 K. Räikkönen Alfa Romeo 91 1'35"274 10 L. Stroll Aston Martin 80 1'36"100