F1 wintertest 2023: Waar, wanneer, hoe te kijken, regels en meer

Waar en wanneer vindt de F1 wintertest 2023 plaats?

De Formule 1-testdagen voorafgaand aan het seizoen 2023 vinden plaats op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 februari. Deze wintertest vindt plaats op het Bahrain International Circuit, de baan waar op 5 maart ook de seizoensopener plaatsvindt. Tijdens de testweek maken de F1-teams en -coureurs hun eerste meters met de nieuwe wagens voor het seizoen 2023. In tegenstelling tot eerdere jaren wordt er maar drie dagen getest. Om kosten te sparen, en vanwege een beperkt aantal wijzigingen in het reglement, is het aantal testdagen teruggebracht.

Datum Circuit Donderdag 23 februari Bahrain International Circuit Vrijdag 24 februari Bahrain International Circuit Zaterdag 25 februari Bahrain International Circuit

Tijden F1-test Bahrein

De exacte tijden voor de Formule 1-testweek in Bahrein zijn nog niet bekend. De verwachting is dat dezelfde tijden als in 2022 aangehouden worden. Dat houdt in dat de testdagen om 10.00 uur lokale tijd beginnen, dat is 08.00 uur Nederlandse tijd. Na vier uur testen ligt de actie een uur stil voor de lunchpauze. In de middag wordt nogmaals vier uur getest. Deze lunchpauze kan in het geval van lang oponthoud of slechte weersomstandigheden geschrapt worden. Het verwachtte tijdschema is als volgt: Dag Ochtendsessie Nederlandse tijd Middagsessie Nederlandse tijd Donderdag 23 februari 08.00u – 12.00u 13.00 – 17.00u Vrijdag 24 februari 08.00u – 12.00u 13.00 – 17.00u Zaterdag 25 februari 08.00u – 12.00u 13.00 – 17.00u

Hoeveel testdagen zijn er voor de start van het F1-seizoen 2023?

In de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2023 mogen de teams slechts drie dagen testen. Aangezien de regels nauwelijks veranderen ten opzichte van 2022, is dat volgens F1 voldoende voor een goede voorbereiding. In het verleden kregen de coureurs doorgaans acht dagen de tijd om te wennen aan de nieuwe wagens en zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. In 2020 werd dit vanwege kostenbesparingen teruggebracht tot zes dagen. Ook in 2021 werd er slechts drie dagen getest, aangezien er met een nagenoeg ongewijzigde bolide werd gereden vanwege het bevroren reglement.

Waar kan ik de Formule 1-wintertest kijken?

De wintertest in Bahrein wordt live uitgezonden op F1TV Pro. Bij deze officiële streamingdienst van de Formule 1 kan je de gehele dag alle verrichtingen van de coureurs volgen. In 2022 zond ook Viaplay, de F1-rechtenhouder in Nederland, de actie alle dagen live uit. Vooralsnog is niet bekend of dat ook dit jaar het geval is.

Liveblog F1-test Bahrein

Heb je geen televisie of livestream bij de hand, maar wil je toch alle verrichtingen van de coureurs in Bahrein volgen? Dan kan je voor de tussentijden, de gebeurtenissen op de baan, reacties en veel meer nieuws terecht op Motorsport.com Nederland. Hier vind je een dagelijks liveblog van onze F1-journalisten ter plaatse, met alle informatie en tijden. Ook de reacties na de test, belangrijke ontwikkelingen en de dagelijkse F1-update met het laatste nieuws vind je op onze site.

Tellen de gebruikte F1-motoren van de wintertest mee voor het nieuwe seizoen?

Nee, tijdens de wintertest mogen de teams naar believen onderdelen wisselen en gebruiken. Dat geldt dus ook voor de motoren en aanverwante componenten. Een kapotte motor tijdens de test heeft dus geen invloed op het seizoen dat volgt. Wel moeten de teams voorzichtig zijn, aangezien de teams van veel onderdelen nog weinig tot geen reserveonderdelen geproduceerd hebben. Een crash met veel schade kan dus grote problemen opleveren.

Zijn de gereden tijden representatief?

Over het algemeen moet er niet al te veel waarde gehecht worden aan de tijden van een wintertest. Er spelen namelijk vele factoren een rol. Hoeveel brandstof heeft een rijder aan boord tijdens zijn snelste ronde, welke motorstand werd gebruikt en hoe waren de baanomstandigheden? Allemaal zaken die een grote rol spelen. Het is daarom lastig om op basis van de uitslagen de rangorde te bepalen. Daarvan krijgen we pas een eerste echte indicatie tijdens de kwalificatie voor de eerste Grand Prix.

Wat is sandbaggen?

Sandbaggen is een term die je tijdens elke Formule 1-wintertest voorbij hoort komen. Dit is het spreekwoordelijk zand in de ogen van de concurrentie strooien, oftewel niet het achterste van de tong laten zien. Sandbaggen is de Engelse uitdrukking voor dit fenomeen, waarmee men doelt op fictieve zandzakken die de teams aan de wagen hangen om de ware snelheid te verhullen. Alle renstallen willen de concurrentie niet wijzer maken dan nodig, dus doen er alles aan om de maximale snelheid te verdoezelen.

Wat testen Formule 1-teams tijdens de wintertest?

Alle teams hebben een eigen testprogramma voor de testweek in Bahrein, maar het draait in alle gevallen vooral om betrouwbaarheid. De zoektocht naar snelheid gaat pas in een latere fase van start. De renstallen willen in eerste instantie vooral veel kilometers maken om te controleren of alle systemen werken en er geen gekke kinderziekten opspelen. Daarna draait het om het verzamelen van data, die door de engineers ter plaatse en in de fabriek uitgebreid geanalyseerd wordt. Deze data wordt verzameld middels vele sensoren op de wagens, maar ook met de bekende ‘hekwerken’ rondom de bolides. De coureurs geven hun eerste indrukken over de wegligging en het rijgedrag door aan de engineers.

Ook zien we regelmatig flo-viz verf op de bolides. Dit staat voor ‘flow visualisation’. Het is een dunne vloeistof die tijdens het rijden door de rijwind over het bodywork verspreid wordt en de banen van de luchtstromingen over de bolide volgt. Zo kan het team ter plaatse snel zien of aerodynamische elementen naar behoren werken en de lucht de juiste kant op sturen.

De Red Bull Racing RB18 met sensoren om data te verzamelen. Foto: Giorgio Piola

Waarom rijden de F1-teams maar met één auto tijdens de test?

Om kosten te besparen is enkele jaren geleden besloten om tijdens de Formule 1-tests maar één wagen per team te laten rijden. Het is een dure aangelegenheid om een bolide te laten rijden, ook vanwege de grote hoeveelheid personeelsleden die daarvoor nodig is. Bovendien willen de teams in de winter zo lang mogelijk werken aan de ontwikkeling van de auto, waardoor het voor - met name kleinere - teams lastig kan zijn om tijdig twee wagens te produceren.

Wat is een F1 filmdag?

Alle Formule 1-teams mogen per jaar twee zogenaamde filmdagen uitvoeren. Op deze dagen draait het vooral om het schieten van promotiebeelden. De teams mogen maximaal honderd kilometer op een dag afleggen en rijden met speciale Pirelli-demobanden. Veel formaties gebruiken een van deze filmdagen al voor de eerste wintertest om de eerste kinderziekten te ontdekken en op te lossen, om zo geen waardevolle testtijd te verliezen. Met name Red Bull maakte hier de afgelopen jaren veelvuldig gebruik van.

Wat gebeurt er als iemand crasht tijdens een test?

Een crash is altijd vervelend, ongeacht of het tijdens een test of een Grand Prix-weekend is. De gevolgen kunnen tijdens een wintertest echter groter zijn, afhankelijk van de schade. Teams hebben in de aanloop naar het seizoen minder onderdelen beschikbaar. Wanneer een rijder crasht en belangrijke onderdelen kapot gaan, verliest het team waardevolle tijd en zal het testprogramma overhoop gegooid moeten worden.

Marshals bergen de auto van Esteban Ocon. Foto: Motorsport Images

Resultaten F1-wintertest versus poletijden

Hieronder vind je een overzicht van de snelste tijden van de Formule 1-wintertest, gevolgd door de tijd van de pole-position op datzelfde circuit later in het jaar. Deze tabel zegt niet alles, vanwege verschil in bandencompound, hoeveelheid brandstof en omstandigheden, maar het geeft in elk geval een aardige indicatie.

Jaar Circuit Coureur Team Snelste testtijd Coureur Team Pole-tijd 2022 Bahrein Max Verstappen Red Bull 1m31.720s Charles Leclerc Ferrari 1m30.558s 2021 Bahrein Max Verstappen Red Bull 1m28.960s Max Verstappen Red Bull 1m28.997s 2020 Barcelona Valtteri Bottas Mercedes 1m15.732s Lewis Hamilton Mercedes 1m15.584s 2019 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m16.221s Valtteri Bottas Mercedes 1m15.406s 2018 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m17.182s Lewis Hamilton Mercedes 1m16.173s 2017 Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1m18.634s Lewis Hamilton Mercedes 1m19.149s 2016 Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1m22.765s Lewis Hamilton Mercedes 1m22.000s 2015 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m22.792s Nico Rosberg Mercedes 1m24.681s 2014 Bahrein Felipe Massa Williams 1m33.258s Nico Rosberg Mercedes 1m33.185s 2013 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m20.130s Nico Rosberg Mercedes 1m20.718s 2012 Barcelona Kimi Raikkonen Lotus 1m22.030s Pastor Maldonado Williams 1m22.285s