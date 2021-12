F1-wintertests 2022: Waar, wanneer, hoe te kijken, regels en meer

Waar en wanneer vinden de Formule 1-wintertests plaats?

De officiele Formule 1-wintertests voor het seizoen 2022 worden verreden in Spanje en Bahrein. Het circus gaat eerst drie dagen testen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Deze test vindt plaats van 23 tot en met 25 februari. Vervolgens reist men door naar het Midden-Oosten, waar op het Bahrain International Circuit nogmaals drie dagen getest wordt van 10 tot en met 12 maart. Een week later begint op datzelfde circuit het seizoen 2022.

Data Circuit 23-25 februari Circuit de Barcelona-Catalunya 11-13 maart Bahrain International Circuit

Hoeveel testdagen zijn er voor de start van het F1-seizoen 2022?

In de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2022 mogen de teams zes dagen testen. In het verleden kregen de coureurs doorgaans acht dagen om te wennen aan de nieuwe wagens en zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. In 2020 werd dit vanwege kostenbesparingen teruggebracht tot zes dagen. Afgelopen jaar werd er slechts drie dagen getest, aangezien er met een nagenoeg ongewijzigde bolide werd gereden vanwege het bevroren reglement.

Waar kan ik de Formule 1-wintertest kijken?

De wintertests worden niet op televisie uitgezonden en zijn enkel live te volgen via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De test in Barcelona wordt dit jaar echter niet live uitgezonden. Aan het einde van de dag zal F1TV Pro een samenvatting van een uur uitzenden met daarin de hoogtepunten, interviews en analyses. De tweede wintertest in Bahrein wordt wel live uitgezonden op F1TV Pro. Hier kan je dus de gehele dag alle verrichtingen van de coureurs volgen.

Zendt Viaplay de F1-wintertest live uit?

Nee, de Formule 1-wintertests in Spanje en Bahrein worden niet live uitgezonden door Viaplay, de nieuwe rechtenhouder in Nederland. De nieuwe dienst wordt pas op 1 maart in Nederland gelanceerd, dus de eerste testweek is zeker niet te volgen. Van de test in Bahrein wordt echter wel uitgebreid verslag gedaan met dagelijkse nabeschouwingen, interviews en analyses.

Tellen de gebruikte motoren van de wintertest mee voor het nieuwe seizoen?

Nee, tijdens de wintertest mogen de teams naar believen onderdelen wisselen en gebruiken. Dat geldt dus ook voor de motoren en aanverwante componenten. Een kapotte motor tijdens de test heeft dus geen invloed op het seizoen dat volgt. Wel moeten de teams voorzichtig zijn, aangezien de teams van veel onderdelen nog weinig tot geen reserveonderdelen geproduceerd hebben. Een crash met veel schade kan dus grote problemen opleveren.

Zijn de gereden tijden representatief?

Over het algemeen moet er niet al te veel waarde gehecht worden aan de tijden van een wintertest. Er spelen namelijk vele factoren een rol. Hoeveel brandstof heeft een rijder aan boord tijdens zijn snelste ronde, welke motorstand werd gebruikt en hoe waren de baanomstandigheden? Allemaal zaken die een grote rol spelen. Het is daarom lastig om op basis van de uitslagen de rangorde te bepalen. Daarvan krijgen we pas een eerste echte indicatie tijdens de kwalificatie voor de eerste Grand Prix.

Wat is sandbaggen?

Sandbaggen is een term die je tijdens elke Formule 1-wintertest voorbij hoort komen. Dit is het spreekwoordelijk zand in de ogen van de concurrentie strooien, oftewel niet het achterste van de tong laten zien. Sandbaggen is de Engelse uitdrukking voor dit fenomeen, waarmee men doelt op fictieve zandzakken die de teams aan de wagen hangen om de ware snelheid te verhullen. Alle renstallen willen de concurrentie niet wijzer maken dan nodig, dus doen er alles aan om de maximale snelheid te verdoezelen.

Wat testen Formule 1-teams tijdens de wintertest?

Alle teams hebben een eigen testprogramma voor de twee testweken, maar het draait in alle gevallen vooral om betrouwbaarheid. De zoektocht naar snelheid gaat pas in een latere fase van start. De renstallen willen in eerste instantie vooral veel kilometers maken om te controleren of alle systemen werken en er geen gekke kinderziekten opspelen. Daarna draait het om het verzamelen van data, die door de engineers ter plaatse en in de fabriek uitgebreid geanalyseerd wordt. Deze data wordt verzameld middels vele sensoren op de wagens, maar ook met de bekende ‘hekwerken’ rondom de bolides. De coureurs geven hun eerste indrukken over de wegligging en het rijgedrag door aan de engineers.

Ook zien we regelmatig flo-viz verf op de bolides. Dit staat voor ‘flow visualisation’. Het is een dunne vloeistof die tijdens het rijden door de rijwind over het bodywork verspreid wordt en de banen van de luchtstromingen over de bolide volgt. Zo kan het team ter plaatse snel zien of aerodynamische elementen naar behoren werken en de lucht de juiste kant op sturen.

Dit jaar krijgen de teams heel wat werk voor de kiezen, aangezien er is overgestapt naar een gloednieuw technisch reglement. De neerwaartse druk wordt vanaf 2022 vooral gegenereerd middels grondeffect onder de wagen, en veel minder via de voor- en achtervleugel. Dit vermindert de hoeveelheid vuile lucht achter de wagen, wat het eenvoudiger moet maken om een ander te volgen.

Waarom rijden de F1-teams maar met één auto?

Om kosten te besparen is enkele jaren geleden besloten om tijdens de Formule 1-tests maar één wagen per team te laten rijden. Het is een dure aangelegenheid om een bolide te laten rijden, ook vanwege de grote hoeveelheid personeelsleden die daarvoor nodig is. Bovendien is de tijd tussen de laatste race van 2021 en de eerste wintertestdag van 2022 zeer kort, waardoor het voor - met name kleinere - teams lastig kan zijn om tijdig twee wagens te produceren.

Wat is een Formule 1 filmdag?

Alle Formule 1-teams mogen per jaar twee zogenaamde filmdagen uitvoeren. Op deze dagen draait het vooral om het schieten van promotiebeelden. De teams mogen maximaal honderd kilometer op een dag afleggen en rijden met speciale Pirelli-demobanden. Veel formaties gebruiken een van deze filmdagen al voor de eerste wintertest om de eerste kinderziekten te ontdekken en op te lossen, om zo geen waardevolle testtijd te verliezen. Met name Red Bull maakte hier de afgelopen jaren veelvuldig gebruik van.