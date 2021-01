F1-teams akkoord met wintertest medio maart in Bahrein

De winterse testdagen stonden in eerste instantie nog gepland voor de eerste week van maart en wel op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Over een verplaatsing naar Bahrein werd in een eerder stadium ook al eens gesproken, maar teams bleken daar in een initiële stemronde nog geen voorstanders van. Zo genoot de Catalaanse hoofdstad toen nog de voorkeur van vele formaties vanwege de nabijheid en dus de mogelijkheid om snel onderdelen aan te voeren.

Bahrein heeft dat voordeel in mindere mate, maar de huidige situatie vraagt alsnog om een verplaatsing. Zo is de racekalender herzien en dient het Bahrain International Circuit nu als decor voor de F1-ouverture 2021. Door deze planning, de aanhoudende coronacrisis in Europa en de ervaring die Bahrein vorig jaar middels twee Grands Prix heeft opgedaan over de coronaprotocollen heeft de Formule 1 alsnog doorgedrukt. Motorsport.com heeft vernomen dat de teams opnieuw geraadpleegd zijn en dat formaties ditmaal wel akkoord zijn gegaan.

Naast de locatie was ook de timing van de wintertest nog onderwerp van gesprek. Door het uitstellen van de seizoensopener gingen er meerdere stemmen op om ook de winterse testdagen iets later in te plannen. In eerste instantie werden 2, 3 en 4 maart nog aangeduid als beoogde testdagen, maar die data zijn inmiddels ingeruild voor 12, 13 en 14 maart. Enkele teams wilden de testdagen graag nog een week later houden - in het weekend voorafgaand aan de eerste race - maar dat zou een aanpassing aan het reglement vragen. Bovendien was McLaren resoluut tegen deze opzet, het Britse team wil een zekere marge tussen de test en de eerste race houden om eventuele problemen op te kunnen vangen. Niet geheel toevallig is McLaren ook het enige team dat voorafgaand aan dit seizoen van motorleverancier wisselt.

De Formule 1 werkt met het huidige besluit overigens ook al op de grens van wat het reglement toelaat. Zo staat in de sportieve reglementen van de FIA voorgeschreven dat de laatste testdag minimaal tien dagen voor het begin van de eerste vrije training moet plaatsvinden. Die marge is in de huidige opzet elf dagen, waarmee de Formule 1 net aan de goede kant zit. De testdagen en eerste race vinden in deze nieuwe planning op hetzelfde circuit plaats en voor zover nu bekend ook op dezelfde circuitconfiguratie, dus niet de kortere omloop die voor de Sakhir GP werd gebruikt of op de endurance-variant van het Bahrain International Circuit.

