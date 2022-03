Na kritiek van Verstappen wil F1 om tafel met Netflix

De documentaireserie bestaat sinds 2019. Sinds deze maand staat het vierde seizoen, over het F1-jaar 2021, op Netflix. 'Drive to Survive' was vanaf het begin een groot succes. Maar er klinkt steeds meer kritiek, zeker na het laatste seizoen. Fans laten weten dat de makers de verhaallijnen te dramatisch neerzetten en rivaliteiten binnen de topklasse van de autosport worden overdreven.

De bekendste criticaster is Max Verstappen. De regerend wereldkampioen in dienst van Red Bull Racing verleent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lewis Hamilton, geen medewerking aan de serie. Die zou volgens de Nederlander te veel onwaarheden bevatten. "Ze hebben een aantal rivaliteiten die in werkelijkheid niet bestaan, gefingeerd", aldus Verstappen in een interview met Associated Press. "Daarom doe ik niet mee en geef ik geen interviews meer, want dan kun je ook niets laten zien." Ook McLaren-coureur Lando Norris, die in seizoen 4 een moeilijke relatie lijkt te hebben met teamgenoot Daniel Ricciardo, is minder enthousiast geworden. "Er zijn zeker opmerkingen en bepaalde zaken uit hun verband gehaald. Dan lijkt het erop dat je iets hebt gezegd op een bepaald moment en op een bepaalde plek, wat niet zo is."

F1 sprak met teams in Bahrein

F1 CEO Stefano Domenicali wil er zeker van zijn dat de serie van waarde blijft voor de koningsklasse. Hij is zich ervan bewust dat de Netflix-serie veel heeft bijgedragen aan de populariteit van de sport. Maar de Italiaan begrijpt ook dat sommige coureurs het niet leuk vinden hoe ze worden geportretteerd. Volgens Domenicali is hierover overlegd met de teams en zal er ook met Netflix worden gesproken over het terugbrengen van zaken die nep zijn. "Het staat buiten kijf dat het Netflix-project ons veel heeft opgeleverd", aldus Domenicali in gesprek met onder meer onze Italiaanse collega's bij Motorsport.com. "Om een nieuw publiek te bereiken, is een toon gebruikt die gericht is op het dramatiseren van het verhaal. Dat biedt kansen, maar we moeten daar wel over praten. Dat hebben wij dit weekend al gedaan [in Bahrein] in een overleg met de teams."

De bedoeling is uiteindelijk dat alle twintig F1-rijders meedoen, aldus Domenicali. "Een coureur die weigert mee te werken, omdat hij vindt dat hij niet correct wordt weergegeven, is niet erg constructief. We moeten dus in gesprek gaan en bekijken hoe hij opgenomen kan worden in een format waar hij zich wel prettig bij voelt. We zullen gaan praten met Netflix. De serie moet niet te ver van de werkelijkheid af komen te staan. Anders past het niet meer bij ons. We moeten zeker weten dat een project, dat zoveel belangstelling heeft gewekt, het publiek blijft aanspreken zonder dat het imago van de sport wordt geschaad."