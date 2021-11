F1 wil met muziek meer inzetten op feestelijke sfeer bij races

Het idee om harde beatmuziek door de speakers te blazen tijdens F1-weekenden is niet nieuw, maar de Dutch Grand Prix in september liet zien dat het wel degelijk een rol kan spelen in het opzwepen van de toeschouwers. Tijdens de races in Amerika, Mexico en Brazilië werd ook meer ingezet op muziek en ontstond er een goede sfeer. Volgens Domenicali is het opwekken van dergelijk energie een mooie manier om het enthousiasme aan te wakkeren bij de fans.

“Ik denk dat we heel consistent zijn met het bieden van een mooie show naast de baan”, vertelde de Italiaanse CEO in gesprek met Motorsport.com. “Je ziet wat er gaande is. We moeten ook zorgen dat mensen na de pandemie weer naar buiten gaan en samen van het leven genieten. Daarom zie je ook dat we onze aanpak met muziek en het aanwakkeren van energie aangepast hebben, dat is wat de mensen graag zien. We zien de positieve reacties van fans die de aanpak begrijpen en zien dat het niet kunstmatig hoeft te zijn, het is niet fake. Het is allemaal levensecht. We moeten er energie inblazen en dan zie je waar we nu staan.”

De laatste races van dit Formule 1-seizoen worden afgewerkt in het Midden-Oosten, Domenicali geeft toe dat de sfeer tijdens deze races waarschijnlijk niet zo goed is als eerder dit seizoen. “De sfeer is hier zeker anders”, verklaarde hij voor de eerste Qatar GP. “Op sportief vlak gaat het hoe dan ook interessant zijn, niemand heeft hier eerder gereden. Er zijn veel nieuwigheden die we gaan ontdekken en het gevecht is heel spannend. De context is anders. Je zult in Qatar zien dat ze nog nooit zoveel mensen gehad hebben als je het vergelijkt met de MotoGP. Het is een ander land, een andere plek, maar zeker belangrijk voor de Formule 1.”

De Grand Prix van Brazilië heeft bijgedragen aan de spanning met de overwinning van Lewis Hamilton en de kleinere voorsprong van Max Verstappen. “Voor het kampioenschap is het resultaat van Sao Paulo belangrijk geweest, het is waar iedereen op hoopt. Dit houdt de deur open voor de laatste race, tenzij er een DNF komt. Het is fantastisch en bloedstollend spannend.”