De laatste jaren is veelvuldig gediscussieerd over het gewicht van de huidige generatie F1-auto’s, die door de nieuwe reglementen tot een recordgewicht van 798 kilo kwam. Vijftien jaar geleden waren de bolides een stuk wendbaarder, enerzijds door de kleinere afmetingen maar vooral ook doordat de strijdwapens in die tijd tweehonderd kilo lichter waren. Vooral de batterijen en elektrische aandrijfsystemen zijn de grote boosdoener van het overgewicht. Ook veiligheidssystemen zoals de Halo hebben hieraan bijgedragen.

Motorsport.com concept van een moderne F1 auto met afmetingen van begin jaren 2000. Photo by: Camille De Bastiani

De motorreglementen van 2026 zijn inmiddels al vastgesteld, maar dat is nog niet het geval voor de richtlijnen van het chassis. Zowel de FIA als de commerciële rechtenhouders ziet dit als een uitgewezen kans om ook veranderingen aan dat laatste door te voeren. Één van de doelen hiervoor is duidelijk: de auto’s moeten lichter worden. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelt FIA-president Mohammed Ben Sulayem het volgende: “Als er iets is dat we nodig hebben dan is het wel een lichtere auto. Ik denk dat dit beter is. Ik kom uit de autosport waar lichtere auto’s veiliger en zuiniger zijn. Het zal een lastig worden om dit te realiseren, maar iedereen wil dit. Ik streef hiernaar omdat ik vanuit de rally-wereld kom, en daar is niks vervelender dan een zware auto."

F1-CEO Stefano Dominicali stemt hiermee in en vertelt dat het zaak is om dit op de agenda van de 2026-regelgevingen te zetten. “Één van de discussiepunten was altijd het gewicht” vertelt de Italiaan. “Dit past niet echt in het DNA van F1.”

Goed nieuws voor de coureurs

Dat beide topmannen het eens zijn over dit onderwerp is goed nieuws voor de coureurs, die al langer klagen over het gewicht van de auto. George Russell, die directeur van de rijdersvakbond GDPA is, vertelt dat er onder de coureurs wat zorgen over veiligheid waren. “Dit gewicht is buitengewoon", vertelde hij aan Motorsport.com. “Momenteel is de snelheid in langzame bochten niet goed. Anderzijds doen we er alles aan om de auto’s veiliger te maken, maar als je ze tegelijkertijd zwaarder maakt en je crasht is de impact te vergelijken met die van een bus in plaats van een Smart Car. De klap die je te verduren krijgt met een auto van ongeveer achthonderd kilo, of negenhonderd aan het begin van de race, is veel groter dan met een auto van vijftien jaar geleden. Deze wogen slechts 650 kilo. Ik weet zeker dat er analyses gedaan worden over het vinden van de juiste balans [tussen veiligheid en gewicht], maar momenteel weet ik niet waar de grens wordt getrokken. Op een gegeven moment kom je op een punt dat zwaarder en sterker niet per se meer veiliger betekent”, aldus de Brit.