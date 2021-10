F1 wil afzien van gloednieuwe sportieve reglementen voor 2022

De huidige sportieve reglementen zijn in de afgelopen decennia organisch tot stand gekomen. Dat gebeurde aanvankelijk onder toeziend oog van de inmiddels overleden FIA-wedstrijdleider Charlie Whiting. In essentie wordt daarbij de tijdlijn van een raceweekend gevolgd – dus van vrije training tot race – maar toch staat niet alles in een logische volgorde. Omdat de Formule 1 in 2022 ook een nieuw technisch reglement introduceert, werd besloten om ook de sportieve reglementen te herschrijven.

Het idee was om de sportieve reglementen in het nieuwe format dezelfde stijl en lay-out mee te geven als het technische reglement. De FIA ontfermde zich over die taak, waarbij technisch hoofd single seaters Nikolas Tombazis en sportief directeur Steve Nielsen van de F1 hun input gaven. In oktober van 2019 werd de eerste versie van de nieuwe sportieve reglementen gepubliceerd op de website van de FIA, terwijl de meest recente update in april van dit jaar beschikbaar kwam. Ondanks de nieuwe lay-out bleef de inhoud grotendeels gelijk aan de huidige sportieve reglementen, hoewel er specifieke updates werden aangebracht voor het nieuwe tijdperk van de sport.

In meetings van teammanagers en de FIA is vervolgens gesproken over aanvullende veranderingen voor 2022, maar in de afgelopen weken gaat de voorkeur steeds meer uit naar het vasthouden aan de huidige sportieve reglementen. Wel worden daar de voor 2022 noodzakelijke updates aan toegevoegd. De teams en de FIA kennen de huidige reglementen van haver tot gort en kunnen zeer snel relevante artikelen vinden. Veel behoefte aan een grootschalige verandering is er dus niet, omdat het inhoudt dat alle betrokkenen de nieuwe lay-out en artikelnummers uit hun hoofd moeten leren. Bovendien werd er voor de Britse GP hard gewerkt om de regels voor de sprintraces in de sportieve reglementen te verwerken. Het zou echter nog veel meer moeite kosten om die regels toe te voegen aan de 2022-versie.

Naar verluidt wordt volgende week bij een meeting van de teambazen en de FIA besloten of er inderdaad wordt vastgehouden aan de huidige sportieve reglementen. Mocht dat gebeuren, dan moeten de specifieke veranderingen voor 2022 daar nog aan worden toegevoegd. Denk daarbij aan veranderingen aan het weekendschema en de avondklok.