F1 werkt aan Driver Intensity Level-graphic die hartslag toont

Als onderdeel van de proef reden twee Formule 2-coureurs op de Red Bull Ring met een hartslagmonitor: kampioenschapsleider Frederik Vesti en nummer twee in het kampioenschap Theo Pourchaire. De gegevens hiervan werden doorgeseind naar het Media & Technology Centre van F1 in Biggin Hill, waar de tv-uitzendingen sinds corona worden geproduceerd. Daar werden de data gebruikt voor een Driver Intensity Level-graphic, een balkje dat op een schaal van 120 naar 200 de hartslagen per minuut toont. Justin Laurie, technical producer bij F1, spreekt van een geslaagde proef en hoopt dat de graphic zijn weg naar F1 kan vinden. Daarnaast sluit hij niet uit dat er in de toekomst meer biometrische gegevens worden getoond.

"Volgens mij was iedereen daar erg positief over", kijkt Laurie in een exclusief gesprek met Motorsport.com, dat deze week een rondleiding kreeg in Biggin Hill, terug op de test. "Er is intern heel veel werk verzet om dit resultaat te verkrijgen. We willen het nu verder uitbreiden in de Formule 2 en zo toewerken naar de Formule 1. Want dat is uiteindelijk het doel. Er staat nog geen tijdlijn voor, maar hopelijk helpen de positieve geluiden die we na Oostenrijk hebben gehoord. En hopelijk zien de coureurs er ook de meerwaarde van in. Fans zijn volgens mij dol op dit soort data. We hebben het bovendien tijdens vrij spannende momenten in de race in beeld gebracht, wanneer het voor ons gevoel ook echt wat toevoegde aan het verhaal. Hopelijk vond het publiek dat ook."

Laurie legt uit dat de gegevens van de hartslagmeter via hetzelfde systeem hun weg vinden naar Biggin Hill als de telemetrie en de camerabeelden die van de auto komen. "Het gaat door dezelfde pijplijn", zegt Laurie, die benadrukt dat de hartslagmeter nog maar het begin kan zijn. "We zijn nog maar net begonnen met kijken naar wat we allemaal met dit soort data kunnen doen. We zijn tijdens ons onderzoek al veel dingen tegengekomen die ons wel interessant lijken, zoals het stressniveau van de coureur. Biometrie is natuurlijk een vrij nieuwe wereld voor ons, maar het is erg interessant om niet alleen timing en telemetrie te kunnen tonen, maar ook hoe het de coureur vergaat en hoe die zich voelt in de cockpit. Dat hebben we nooit eerder gedaan. Daar waren we ook nooit eerder toe in staat."

Laurie geeft toe dat voorzichtigheid geboden is bij het tonen van biometrische gegevens. "Je moet goed nadenken over hoe je de data presenteert. Het moet op de juiste manier worden gebracht en iets toevoegen aan het verhaal. Bovendien is iedere coureur anders, iedereen steekt fysiek anders in elkaar. Daar moeten we rekening mee houden. Het is spannend, nieuw terrein waar we ons op begeven", aldus Laurie. Door de hartslag van een coureur te tonen, zou het kunnen gebeuren dat een race-engineer zijn rijder tijdens de race informeert over een oplopende hartslag bij zijn tegenstander, ter indicatie dat die het moeilijk begint te krijgen. "Dat is een interessante. Ik denk dat je altijd de kans hebt dat zoiets gebeurt. De teams kijken naar alle schermen en volgen alles wat er gaande is. Alle beetjes informatie kunnen uiteindelijk nuttig zijn voor een team. Maar het voornaamste is dat we het publiek inzicht geven in hoe een coureur zich voelt. We zullen daarbij moeten uitvinden wat de beste manier is om deze graphic in te zetten en een goede balans moeten zoeken, maar we zijn de technologie zelf ook nog volop aan het ontwikkelen."

Vesti, een van de twee coureurs met een hartslagmonitor in Oostenrijk, toont zich positief. "Ik heb tien seconden van de race van zaterdag teruggekeken waarbij ik mijn hartslag zag oplopen tijdens een inhaalactie. Ik vind het een best wel cool iets. Het moet nog wel verder ontwikkeld worden als het gaat om hoe het voelt als je het draagt. Maar het was een goed vertrekpunt. Ik denk dat het een mooie toevoeging is voor de fans. Ze kunnen hiermee zien onder welke druk we staan. Want er zit niet alleen een fysieke kant aan racen maar ook een mentale. En dat is wat deze graphic goed laat zien."