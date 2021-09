F1 werkt aan compensatie voor toeschouwers Grand Prix van België

De F1-fans op Spa-Francorchamps stonden afgelopen zondag urenlang in de stromende regen te wachten op de race. Tevergeefs: veel verder dan een paar ronden achter de safety car kwam het niet. Uiteindelijk werd ver na zessen in de avond besloten om de race geheel af te gelasten en halve punten uit te delen. Dit viel bij veel fans niet in goede aarde, terwijl ook coureurs als Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Lando Norris kritisch waren op de gang van zaken.

Zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton liet het meest van zich horen. Hij stelde dat de beslissing “puur op geld gebaseerd was” en dat de fans hun geld terug moesten krijgen. F1 CEO Stefano Domenicali zei na de race dat een eventuele compensatie in overleg met de lokale promotor tot stand moest komen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de kaartverkoop. De Formule 1 bracht op woensdag een statement naar buiten: “Na de invloed van het weer op de Grand Prix van België op zondag 29 augustus, werken de Formule 1 en de promotor aan verschillende opties voor tickethouders, om hen te bedanken voor hun toewijding. We zullen zo snel mogelijk meer details naar buiten brengen en we willen de fans bedanken voor hun steun en passie voor Formule 1.”