Overlijdensbericht

Formule 1

F1-wereldkampioen van 1980 Alan Jones overleden op 80-jarige leeftijd

Alan Jones is op 80-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed en laat een nalatenschap achter met onder meer de F1-wereldtitel van 1980 en 12 Grand Prix-zeges

Phil Branagan

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 09:22

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Alan Jones, de Formule 1-wereldkampioen van 1980, is op 80-jarige leeftijd overleden aan de Gold Coast.

In een verklaring namens de familie van Jones zei zijn vrouw Amanda Butler-Davis dat hij donderdag na een kort ziekbed is overleden.

“Met grote droefheid maken wij het overlijden bekend van onze geliefde Alan, die op 5 november na een kort ziekbed is overleden”, zei Butler-Davis. “Hij zal enorm worden gemist en met veel warmte worden herinnerd door zijn naasten, evenals door de vele fans voor wier steun hij altijd dankbaar was.

“Alan wijdde zijn leven aan de autosport en bouwde een nalatenschap op die zal voortleven via de talloze mensen die hij onderweg heeft geraakt.

“Met zijn prestaties, passie en onmiskenbare karakter, zowel op als naast de baan, heeft Alan een blijvende indruk achtergelaten op de sport, zowel nationaal als wereldwijd.

“Als familie willen wij van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die deel uitmaakte van Alans reis, voor de vele jaren van vriendschap, liefde en steun. Hij had ongelooflijk veel geluk dat hij zoveel geweldige mensen om zich heen had.”

Jones werd in 1946 geboren in Melbourne, als zoon van zakenman en coureur Stan Jones, en keek vanaf de zijlijn toe toen zijn vader in 1959 de Grand Prix van Australië op Longford won. De jongere Jones herhaalde die prestatie in 1980 op Calder Park en blijft de laatste Australische coureur die de race heeft gewonnen, die wordt beschouwd als de op een na oudste Grand Prix ter wereld.

Frank Dernie, Frank Williams and Alan Jones

Photo by: Motorsport Images

Jones probeerde in de jaren 1960 wat te racen in het Verenigd Koninkrijk voordat hij terugkeerde naar Australië, waarna hij in 1970 naar Londen verhuisde. Het kostte hem drie jaar om zich te vestigen: in 1973 won hij zijn eerste Formule 3-race op Silverstone, hetzelfde jaar waarin hij tweede werd in het Britse F3-kampioenschap in een GRD.

In 1975 maakte hij zijn Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Spanje, in een Hesketh, en toen dat team aan het einde van het seizoen stopte, stapte hij over naar het team van Graham Hill en daarna naar Surtees.

Ook dat team zou verdwijnen en de carrière van Jones leek vastgelopen - totdat Shadow belde, nadat het kopman Tom Pryce had verloren bij een tragische crash in Zuid-Afrika. In een sprookjesachtig resultaat won Jones in Oostenrijk, na een briljante rit op een natte baan, waarbij hij lokale held Niki Lauda passeerde op weg naar de eerste zege voor een Australiër sinds het afscheid van Sir Jack Brabham.

Ferrari polste Jones voor 1978 en Jones dacht dat hij een deal had - totdat Enzo Ferrari zich terugtrok en in plaats daarvan Gilles Villeneuve vastlegde. Jones bleef achter met een aanbod van het laag aangeschreven Williams-team, waarvoor eigenaren Frank Williams en Patrick Head grote plannen hadden.

Jones bracht de Williams FW06 bijna naar de overwinning op Long Beach, maar een kapotte vleugel voorkwam dat, en daarna opnieuw op Brands Hatch, waar een versnellingsbak stukging. In de Grand Prix van de Verenigde Staten werd hij tweede achter de Ferrari van Carlos Reutemann, terwijl in Grove een nieuwe auto, de FW07, werd afgebouwd.

Zodra Jones en nieuwe teamgenoot Clay Regazzoni de auto in handen kregen, zagen ze er vrijwel meteen uit als winnaars. Jones leidde met een straatlengte op Silverstone totdat een waterpomp het begaf, waardoor de Zwitser de eerste overwinning van het team kon pakken. Daarna nam Jones het over: hij won vier van de resterende zes Grands Prix en werd derde in het kampioenschap, achter Jody Scheckter en Gilles Villeneuve.

Jones won in 1980 vijf Grands Prix — Argentinië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten — en veroverde daarmee de wereldtitel. Hij bekroonde het jaar met de niet voor het kampioenschap meetellende zege op Calder.

Alan Jones, Williams FW07B Ford

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

In 1981 was hij opnieuw in uitstekende vorm: hij leidde Williams naar de wereldtitel bij de constructeurs en zette Nelson Piquet zwaar onder druk in de strijd om de coureurstitel. Jones won slechts twee keer, op Long Beach en in Las Vegas, en een reeks uitvalbeurten en de stress van het reizen brachten hem ertoe aan het einde van het seizoen zijn afscheid aan te kondigen.

Hij racete in eigen land, in GT-auto's en formulewagens, maar de drang om terug te keren was te groot. Hij reed in 1983 op Long Beach met een Arrows, nam het jaar daarop vrij en keerde een jaar later terug bij het Beatrice-Haas-team, eerst voor drie Grands Prix en daarna voor een volledig seizoen in 1986. Er kwamen geen overwinningen meer bij op zijn totaal en hij stopte aan het einde van het seizoen.

Terug in Australië racete hij in wat later V8 Supercars werd, met een tweede plaats in 1995 als beste resultaat, en hij reed zelfs in sportscars (waaronder Le Mans) met Porsche en Toyota en in CART met Newman-Haas. Zijn laatste start in de professionele autosport maakte hij in 2002, als tweede coureur bij Dick Johnson Racing in de Bathurst 1000.

Naast zijn voortgezette autosportcarrière bouwde Jones een succesvolle mediacarrière op als commentator bij de Australische Formule 1-tv-uitzendingen. Net als toen hij in de cockpit zat, was hij niet verlegen en benoemde hij de dingen zoals hij ze zag.

Jones werd in 1980 onderscheiden met een MBE voor zijn verdiensten voor de autosport en werd in 1985 opgenomen in de Sport Australia Hall of Fame.

Hij laat zijn vrouw en zijn zes kinderen na: Christian, Amber, Zara, Jack, Camilla en Emma.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1-wereldkampioen van 1980 Alan Jones overleden op 80-jarige leeftijd



Formule 1



F1 Formule 1 5 min



F1-wereldkampioen van 1980 Alan Jones overleden op 80-jarige leeftijd





Honda wijst Jake Dixon aan als vervanger van Joan Mir voor GP van Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



8 min



Honda wijst Jake Dixon aan als vervanger van Joan Mir voor GP van Qatar





Sterke vorm Liam Lawson bezorgt Red Bull hoofdpijn voor 2027



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



1 u



Sterke vorm Liam Lawson bezorgt Red Bull hoofdpijn voor 2027





Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Brazilië



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 u



Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Brazilië

Vorig artikel Sterke vorm Liam Lawson bezorgt Red Bull hoofdpijn voor 2027

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Alan Jones





Wat geschiedenis ons leert over indrukwekkende F1-inhaalslag Max Verstappen



Formule 1



Formule 1 1 j



Wat geschiedenis ons leert over indrukwekkende F1-inhaalslag Max Verstappen





Van de Grint ziet overeenkomst tussen Piastri en Australische F1-grootheden



Formule 1



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



17 sep 2024



Van de Grint ziet overeenkomst tussen Piastri en Australische F1-grootheden





Alan Jones ziet terugkeer Ricciardo in F1 niet gebeuren



Formule 1



Formule 1



GP van Australië



28 mrt 2023



Alan Jones ziet terugkeer Ricciardo in F1 niet gebeuren

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



3 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



10 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer