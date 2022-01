F1-wereldkampioen Verstappen toont nieuwe helm: Meer goud en #1

Nadat Max Verstappen in de eerste jaren van zijn Formule 1-carrière voornamelijk met overwegend blauwe helmen reed, stapte hij in 2019 voor het eerst over op een overwegend wit helmontwerp. Daaraan heeft de coureur van Red Bull Racing in 2020 en 2021 aan vastgehouden, waarbij er zelfs nog meer ruimte voor het wit kwam. Afgelopen seizoen kwam hij in actie met een overwegend witte helm, die was voorzien van rode accenten.

Met dat helmontwerp werd Verstappen vorig jaar voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1. Naar aanleiding van de wereldtitel heeft de Nederlander zijn ontwerp dan ook ietwat aangepast ten opzichte van vorig jaar. Opnieuw heeft de helm een witte basis en de sponsorlogo’s van onder meer Red Bull en persoonlijke sponsor CarNext. Wel is de kleur van de accenten en de leeuw bovenop de helm aangepast. Rood is daarbij ingewisseld voor goud, een verwijzing naar zijn status als regerend wereldkampioen.

Bovendien bevat de bovenkant van de helm niet langer het voor Verstappen zo kenmerkende startnummer 33, maar nummer 1. Dat is ook het startnummer waarmee hij in 2022 in actie komt. Op de achterkant van de helm is zoals gebruikelijk het logo van Verstappen te zien, maar ook een kleine gouden ster met ’21 als inscriptie. Ook dat verwijst vanzelfsprekend naar de wereldtitel die hij afgelopen seizoen veiligstelde tijdens de GP van Abu Dhabi. “Het zijn een paar kleine upgrades, maar ik denk dat het goud de helm net iets cooler maakt”, vertelde Verstappen in een video waarin hij zijn helmontwerp onthult.

Video: Max Verstappen onthult zijn helmontwerp voor 2022