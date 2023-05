"Jammer genoeg is het raceweekend in Imola afgelast, maar wat nu veel belangrijker is: ik hoop echt dat alle inwoners van de regio Emilia-Romagna de komende dagen veilig blijven!", schrijft Nico Hülkenberg.

George Russell vindt het jammer voor de fans dat het raceweekend afgelast is, maar stelt dat de veiligheid van alle betrokkenen voorop moet staan. "Ik wens iedereen in de regio van Emilia-Romagna en omliggende gebieden die getroffen zijn door deze overstromingen het beste", aldus de Mercedes-coureur.

"Mijn gedachten gaan uit naar de mensen in Emilia-Romagna, ik hoop dat iedereen veilig blijft!", schrijft Williams-coureur Alexander Albon op Twitter.

McLaren-coureur Lando Norris: "Ik houd van racen, maar de veiligheid van alle anderen is belangrijker. Sorry aan alle fans, we komen terug naar Imola, blijf veilig." Ook teamgenoot Oscar Piastri hoopt dat de inwoners veilig blijven. "Mijn gedachten gaan uit naar de getroffenen door de overstromingen in Emilia-Romagna. Sorry aan de fans dat we niet kunnen racen. Ik kijk uit naar mijn eerste race op Imola in de toekomst. Blijf veilig!"

Max Verstappen heeft middels zijn platform Verstappen.com laten weten achter deze beslissing te staan. "Max Verstappen en Verstappen.com staan achter de beslissingen van F1 en de lokale autoriteiten om de Grand Prix te annuleren. Onze gedachten zijn bij iedereen die getroffen zijn door de hevige regenval en overstromingen in de regio Emilia-Romagna. We wensen iedereen kracht toe om deze periode veilig door te komen."

Red Bull-teamgenoot Sergio Perez schrijft: "Al mijn gedachten en gebeden zijn bij

de mensen in de Italiaanse regio van Emilia Romagna. We racen daar niet dit weekend, maar hopelijk kunnen we snel terug. Blijf alsjeblieft veilig!"

Ook Alpine-coureur Esteban Ocon is met zijn gedachten bij de getroffenen. "Ik ben teleurgesteld dat ik niet voor de ongelofelijke Italiaanse fans kan racen, maar de absolute prioriteit is de veiligheid van degenen op de grond en de hulpdiensten die dapper mensen in nood helpen."

Red Bull Racing spreekt op sociale media haar steun uit voor het besluit van de Formule 1 om de Grand Prix van Emilia-Romagna af te gelasten. "De veiligheid van alle betrokkenen en van de regio staat voorop en moet voorrang krijgen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de aanhoudende overstromingen in Emilia-Romagna en naar de hulpdiensten in de regio in deze moeilijke tijd."

Het Alpine Formule 1-team laat weten dat zij volledig achter het besluit van de Formule 1 staan. "Onze gedachten gaan uit naar degenen die getroffen zijn door de aanhoudende overstromingen in de regio Emilia-Romagna."

Ook het Mercedes Formule 1-team laat in een verklaring weten dat zij het besluit van de Formule 1 te steunen om de race geen doorgang te laten vinden. "De veiligheid van de mensen in Emilia-Romagna moet prioriteit krijgen en daarnaast moeten de lokale autoriteiten en de hulpdiensten hun essentiële werk om mensen in nood te helpen, kunnen voortzetten. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, families en gemeenschappen die door de overstromingen in de regio zijn getroffen.

Voordat het nieuws van de afgelasting er kwam, liet AlphaTauri in een verklaring weten zich erg zorgen te maken om de situatie in Emilia-Romagna. "De fabriek van het team is op dit moment niet getroffen en we doen er alles aan om de veiligheid van onze werknemers en hun families te garanderen. Ons medeleven gaat uit naar alle getroffenen en we blijven de situatie volgen om te zien wat we kunnen doen om de mensen in nood te helpen, terwijl we wachten op verdere ontwikkelingen."