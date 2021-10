F1-wedstrijdleider Masi kan niks met kritiek van Alonso

Fernando Alonso is niet te spreken over een aantal beslissingen van de wedstrijdleiding in het Formule 1-seizoen 2021. Volgens de Alpine F1-coureur ontbreekt het aan consistentie, met name wanneer rijders van de baan gaan en daarmee een voordeel behalen. De Spanjaard stelt dat McLaren-coureur Daniel Ricciardo hem in Oostenrijk buiten de baan inhaalde. Bovendien snapt hij niet waarom Lando Norris in Rusland geen straf kreeg terwijl hij bij het ingaan van de pits de witte lijn overschreed. Het feit dat de Brit dat op slicks deed op een natte baan, is volgens Alonso geen argument. “Er zijn verschillende regels voor verschillende rijders. Laten we bij de volgende rijder die de witte lijn overschrijdt eens zien welke nationaliteit hij heeft en welke straf hij krijgt”, aldus de Spanjaard na de race in Sochi.

Wedstrijdleider Michael Masi werd geconfronteerd met de uitspraken van de tweevoudig wereldkampioen, maar kan zich niet vinden in de kritiek: “Elke rijder mag zijn mening hebben en die uiten, intern of in de media, en dat is prima. De regels zijn voor iedereen hetzelfde. We beoordelen ieder incident, kijken naar de gebeurtenis en de gevolgen.”

Op de vraag van Motorsport.com of de uitspraken van Alonso de druk op de schouders van de stewards vergroot, antwoordde Masi: “Nee, totaal niet. We verkeren in de gelukkige positie dat we over een zeer goede groep stewards beschikken. En nee, ik kan je zeggen dat dit op geen enkele wijze voor extra druk op hen zorgt.”