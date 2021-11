F1-wedstrijdleider ontkent voorkeursbehandeling Red Bull

Tijdens het Grand Prix-weekend in Brazilië liep de spanning tussen Lewis Hamilton en Mercedes enerzijds en Max Verstappen en Red Bull aan de andere kant behoorlijk op, waarbij de stewards vaak onderwerp van gesprek waren. Zo werd Hamilton na het behalen van de pole-position gediskwalificeerd omdat zijn achtervleugel niet voldeed aan de regels. Verstappen kreeg op zijn beurt een boete van 50.000 euro voor het aanraken van diezelfde vleugel in parc fermé.

In de race kwamen beide kemphanen in bocht 4 naast de baan bij een inhaalactie van Hamilton op Verstappen. Dat de Nederlander op Interlagos slingerend Hamilton probeerde voor te blijven, leverde hem een zwart-witte vlag op; een waarschuwing voor onsportief of gevaarlijk rijgedrag.

"Het ging om de leiding in de wedstrijd en de strijd voor de wereldtitel is spannend en intens", reageert Masi. "Alles wat we dit weekend hebben gezien met beide teams, draagt daaraan bij. Als de titelstrijd bij de teams en rijders zo intens is, zullen zij zonder twijfel alles proberen en doen om te winnen. Dat is ook begrijpelijk."

Mercedes-teambaas Toto Wolff uitte in Brazilië meerdere keren zijn ongenoegen over de FIA en de stewards. Hij hekelde de beslissing om Hamilton te diskwalificeren na de kwalificatieritten. Bovendien snapte de Oostenrijker niet dat Verstappen geen straf kreeg voor diens rijgedrag in de race.

Masi benadrukt dat beide kampen dezelfde behandeling krijgen van de stewards. "Ieder team en elke rijder wordt door ons gelijk en eerlijk behandeld, altijd", aldus de Australiër. "Natuurlijk, iemand die een straf krijgt voelt zich onrechtvaardig behandeld. Met die emoties heb je als steward eenmaal te maken." Volgens Masi wordt elk incident afzonderlijk bekeken. "Een andere manier is er niet. Je moet naar de basis kijken van het incident dat heeft plaatsgevonden en op basis daarvan beslissingen nemen."

"Niet inconsistent"

Wolff schoot ook uit zijn slof omdat Red Bull tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico wel reparaties mocht uitvoeren aan de achtervleugel, maar dat Mercedes dit niet mocht doen in Brazilië. "Alle rapporten van Jo [Bauer, red.] naar de technische commissie voorafgaand aan de wedstrijd beschrijven heel helder welke reparaties en aanpassingen gedaan mogen worden onder de parc fermé-voorwaarden", legt Masi uit. "Dit staat duidelijk aangegeven en kan iedereen bekijken. Er komen regelmatig verzoeken binnen, zeker bij sprintraceweekenden. Daar kijken we goed naar. Elk verzoek wordt gelijk behandeld. Als we zien dat dat er systematisch iets aan de hand is bij een team, tijdens meerdere weekenden, dan vragen we hen om permanente wijzigingen aan te brengen. Volgens mij zijn we ook hierin niet inconsistent."