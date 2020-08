Sochi mikt op 30.000 toeschouwers tijdens Grand Prix van Rusland

Tot op heden zijn alle races van het Formule 1-seizoen 2020 achter gesloten deuren verreden. Door de wereldwijde coronapandemie is het onmogelijk gebleken om grote aantallen fans toe te laten tot de circuits. De F1-organisatie hoopt daar binnenkort verandering in aan te brengen. Men hoopt tijdens de Grand Prix van Toscane op Mugello, die op 11 september plaatsvindt, voor het eerst weer fans te kunnen verwelkomen. De GP van Rusland is de eerste race op de kalender die daadwerkelijk actief tickets verkoopt. De wedstrijd staat gepland voor 27 september.

De promotor hoopt vijftig procent van de tickets te kunnen verkopen. “Drie maanden lang hebben we ons totaal niet bezig gehouden met het verkopen van tickets”, vertelde Alexey Titov, executive director van Rosgonki, de promotor van de Russische GP, aan Motorsport.com. “Nu herstelt zich dat langzaam, mede omdat de overheid heeft aangekondigd dat de race gaat plaatsvinden. Het is nog wat vroeg om te praten over het huidige aantal verkochte tickets. Het beeld over de algemene beperkingen door het coronavirus wordt steeds duidelijker. Op dit moment willen we vijftig procent van de totale capaciteit van het Olympisch park benutten. Dat houdt in dat er niet meer dan 30.000 tot 32.000 fans aanwezig kunnen zijn.”

Mocht het plan doorgang vinden, dan worden activiteiten zoals de pitwalk van het programma geschrapt. Ook krijgen fans geen toegang tot de paddock, waar de strenge bubbel voor personeel en media intact blijft: “Het wordt dit jaar zeker geen gewone GP”, vult Titov aan. “Ja, er zijn toeschouwers maar er zijn geen dingen als de pitwalk en handtekeningensessies. In de nabije toekomst maken we de plannen bekend. We hebben diverse ideeën. De details bespreken we momenteel met de F1.”

Tickets voor de Grand Prix van Rusland zijn te koop via de website van Motorsport Tickets.

Met medewerking van Oleg Karpov, Motorsport.com Rusland