F1 waarschuwt: 2022-auto’s zorgen niet direct voor meer spektakel

De Formule 1 gaat volgend jaar over op een nieuw technisch reglement en heeft de regelgeving ingrijpend veranderd. Op de donderdag van de Grand Prix van Groot-Brittannië werd een 1-op-1 model van de nieuwe wagen voor 2022 gepresenteerd. Het doel is helder: de rijders moeten elkaar beter kunnen volgen en dus een hele race lang met elkaar kunnen duelleren. Dat zal echter niet vanaf de eerste dag veel spektakel opleveren, waarschuwt F1 head of singleseater matters Nikolas Tombazis.

“We verwachten meer close racing te zien maar misschien niet vanaf de eerste race”, waarschuwt Tombazis. “Misschien heeft één team de nieuwe regels volledig onder de knie en een ander niet. We verwachten wel heel snel dat de auto’s qua competitiviteit dichter bij elkaar zitten en dat de rijders elkaar beter kunnen volgen.”

Buiten de gebruikelijke technische keuringen zullen de FIA en de Formule 1 ook nauwgezet volgen of de teams wel in de geest van de reglementen handelen. Mocht een team een ontwerprichting inslaan die niet zo bedoeld was, zal er ingegrepen worden: “Betere races krijgen we niet van de ene op de andere dag. We bestuderen de oplossingen die de teams aandragen en we blijven werken aan verbeteringen. Maar we zijn ervan overtuigd dat het met de tijd een stuk beter wordt.”

Tombazis benadrukte nog een belangrijk gegeven van de nieuwe regels: “Het draait niet per se om het laten toenemen van het aantal inhaalacties, maar hoe dichtbij ze elkaar kunnen volgen. Dus het gaat om elkaar volgen en de gehele race met elkaar kunnen knokken. Dat proberen we te bewerkstelligen.”

In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 1 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 2 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 3 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 4 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 5 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 6 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 7 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 8 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 9 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 10 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 11 / 12 Foto door: Formula 1 In beeld: De nieuwe Formule 1-wagen voor 2022 12 / 12 Foto door: Formula 1