Formule 1 kijken in 2023: Waar en hoe kijk je op tv en online?

De Formule 1-uitzendrechten voor de live-actie zijn sinds 2022 voor minimaal drie jaar in handen van de Scandinavische streamingdienst Viaplay. Ook streamingdienst F1TV zendt de actie live uit. Een zeer beperkt aantal races is te zien op het openbare televisienet.

Gratis Formule 1 kijken op televisie

De Formule 1 is in Nederland nog maar beperkt gratis te zien nu de rechten in handen zijn van streamingdienst Viaplay. De enige race die volledig live op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden, is de Dutch Grand Prix. Deze wedstrijd is te zien bij de NOS.

In Duitsland werden de afgelopen jaren door RTL Deutschland vier Grands Prix live uitgezonden op een openbaar net. Die samenwerking wordt in 2023 niet voortgezet. Alle races zitten achter een betaalmuur bij Sky Deutschland. Ook in onder meer Engeland en Italië is Sky de rechtenhouder.

Wie geen abonnement heeft om Formule 1 live te kijken, kan op diverse kanalen terecht voor uitgebreide samenvattingen. De NOS zendt op zondag een uitgebreide samenvatting van alle Grands Prix uit, met analyses van onder meer Jan Lammers. Bij Ziggo wordt uitgepakt rondom alle GP’s. Op vrijdag worden de belangrijkste momenten besproken in het praatprogramma Race Café. Op zaterdag en zondag volgt er een uitgebreide samenvatting, met commentaar van Olav Mol. Zondag wordt er na de samenvatting nog uitgebreid nagepraat met gasten en analisten.

Overzicht: Waar is F1 in 2023 op televisie te zien in Nederland?

Wie in 2023 alle Formule 1-actie live wil kijken, zal een abonnement bij Viaplay of F1TV moeten afsluiten. De rechten in Nederland zijn minimaal tot eind 2024 in handen van de Scandinavische streamingdienst Viaplay. Hier worden alle trainingen, kwalificaties en races live uitgezonden met Nederlands commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Rond de kwalificatie en race vindt een uitgebreide voor- en nabeschouwing plaats. Experts als Christijan Albers, Giedo van der Garde, Ho-Pin Tung, Tom Coronel, Allard Kalff en Kees van de Grint laten in de studio of op locatie hun licht schijnen over de belangrijkste gebeurtenissen. Vanaf het circuit komen er ook analyses van internationale experts als Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen.

Het beste alternatief voor Viaplay is F1TV, de officiele streamingdienst van de Formule 1. Hier wordt ook alle actie live uitgezonden. Abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen. Nederlands commentaar is ook beschikbaar en is afkomstig van Viaplay. Rond de kwalificatie en race wordt vanaf locatie voor- en nabeschouwd op de actie door internationale experts. Deze programma’s zijn Engelstalig zonder ondertiteling. Ook krijg je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Aanbieder Kosten Taal Uitzendingen Aantal apparaten Viaplay 15,99 euro per maand (191,88 euro per jaar) Nederlands Liveverslag van alle sessies Maximaal 5 per account F1TV Normaal: 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand Engels, Nederlands Liveverslag van alle sessies Maximaal 6 per account Ziggo Gratis voor abonnees Nederlands Samenvatting van alle sessies Niet van toepassing NOS Gratis op NPO1 Nederlands Samenvatting van de race Niet van toepassing

De Formule 1-actie op Viaplay is bij de grootste providers van Nederland ook rechtstreeks op televisie te zien. Hiervoor is een speciaal abonnement nodig, wat direct bij je aanbieder af te sluiten is. Op deze speciale zender is op zaterdag en zondag alle F1-actie live te volgen. De prijzen kunnen variëren, dus kijk op de website van de aanbieder voor actuele acties en prijzen.

Alternatief voor Viaplay: F1TV Pro

Het beste en goedkopere alternatief voor het F1-abonnement bij Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier kijk je het gehele seizoen live en on demand naar alle actie (trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix) voor 64,99 euro per jaar. Er is ook een maandelijks opzegbare variant verkrijgbaar voor 7,99 euro.

De belangrijkste verschillen tussen Viaplay en F1TV

De live Formule 1-actie is in 2023 in Nederland alleen te volgen met de streamingdiensten Viaplay en F1TV. Maar wat zijn de voornaamste verschillen tussen de twee aanbieders?

Commentaar

Het commentaar bij de Formule 1-uitzendingen van Viaplay wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij brengen bij het merendeel van de races vanaf locatie verslag uit van de gebeurtenissen. Het commentaarduo nam in 2022 het stokje over van Olav Mol, die de afgelopen decennia het F1-commentaar verzorgde. Het commentaar van de eerste vrije training op vrijdag wordt verzorgd door Allard Kalff. Hij wordt bijgestaan door een (oud-)coureur, meestal is dat Sebastiaan Bleekemolen.

Bij F1TV kan je zelf selecteren in welke taal je het commentaar wilt horen. Er zijn meerdere talen beschikbaar: Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans en Portugees. Ook het Nederlandse commentaar van Viaplay is te horen via F1TV. Het Engelstalige verslag wordt verzorgd door Sky Sports, met David Croft als commentator. Hij wordt bijgestaan door sidekick Martin Brundle en diverse experts, zoals pitreporter Ted Kravitz en analisten Karun Chandhok, Johnny Herbert, Anthony Davidson en Paul di Resta.

Prijs

Een abonnement op Viaplay kost vanaf 1 maart 15,99 euro per maand. Dat komt neer op 191,88 euro per jaar. Tot 28 februari 2023 geldt er een speciaal actietarief van 10,49 euro per maand wanneer je direct een jaarabonnement afsluit. Het abonnement kost dan 125,88 euro voor een jaar. De streamingdienst heeft ook deals gesloten met providers KPN, Ziggo, Delta en Caiway, waardoor de Formule 1 rechtstreeks op televisie te zien is. De kosten voor deze abonnementen zijn even hoog als wanneer het wordt afgesloten bij Viaplay.

Een abonnement op F1TV is aanzienlijk goedkoper. Je kunt een jaarabonnement afsluiten voor 64,99 euro. Daarnaast is het mogelijk om een maandelijks opzegbaar abonnement te kiezen voor 7,99 euro per maand.

Lengte uitzending

Viaplay heeft een uitgebreide programmering rondom de Formule 1-actie. De vrije trainingen zijn niet voorzien van een voor- of nabeschouwing. Voorafgaand aan de kwalificatie vindt wel een voorbeschouwing plaats. Deze duurt doorgaans een uur. Hierin blikt presentatrice Amber Brantsen vanuit de studio met een aantal nationale experts als Giedo van der Garde, Christijan Albers, Ho-Pin Tung en Tom Coronel vooruit op de naderende sessie. Ook na de kwalificatie wordt uitgebreid teruggeblikt op de hoogtepunten. Op locatie spreekt de pitreporter met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers. In 2022 was dit Stephane Kox, maar zij liet in januari 2023 weten haar functie neer te leggen. Voorafgaand aan de race vindt eveneens een voorbeschouwing plaats. Deze uitzending duurt minimaal een uur. Ook hier schuiven een aantal experts aan en wordt geschakeld met internationale analisten als Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen. Na de race wordt in de studio uitgebreid nagepraat en worden de hoofdrolspelers geïnterviewd. Op vrijdagavond vindt er nog een talkshow plaats met nationale gasten, gepresenteerd door Amber Brantsen.

F1TV heeft een iets minder uitgebreid aanbod. Bij de vrije trainingen vindt eveneens geen voor- of nabeschouwing plaats. Voorafgaand aan de kwalificatie wordt wel een voorbeschouwing uitgezonden, met internationale analisten en experts op locatie. Na de sessie vindt de 'post qualifying show' plaats met interviews en analyses. Op zondag begint de uitzending een uur voor de start van de race. Internationale experts blikken vooruit op de naderende race. Na de wedstrijd wordt er nog nagepraat met de hoofdrolspelers. Deze programma’s zijn allemaal Engelstalig en zonder ondertiteling.

F1 kijken op televisie

Viaplay is voor klanten van KPN, Ziggo, Delta en Caiway rechtstreeks te zien op de televisie via een speciaal kanaal. Hiervoor is een abonnement nodig, dat af te sluiten is bij je aanbieder. Daarnaast kunnen kijkers met een Smart TV de Viaplay-app installeren, waardoor de streamingdienst rechtstreeks op de televisie te bekijken is. Een alternatief is casten met bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV.

Voor smart televisies is er een F1TV-app beschikbaar. Met de F1TV-app op de smartphone of tablet kan je de uitzending ook casten naar je televisie, zodat je de actie op groot scherm kunt volgen.

Live Formule 1

Wil je de F1-actie live volgen, maar heb je geen toegang tot Viaplay of F1TV? Dan kan je terecht bij Motorsport.com Nederland voor een uitgebreid liveblog van alle sessies tijdens alle Grands Prix. Onze F1-redacteuren houden je op de hoogte van alle gebeurtenissen op de baan, de tussenstanden, reacties en meer. Je vindt het liveblog via deze pagina en via de homepage.