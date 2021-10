Vorige maand was het verbouwde Circuit Zandvoort voor het eerst sinds 1985 gastheer van een Formule 1-race. Eigenlijk zou dat in 2020 al gebeuren, maar destijds werd de race afgelast vanwege de coronapandemie. In 2021 kon de Dutch GP wel doorgaan, maar de gevolgen van het coronavirus waren nog altijd merkbaar. De race werd verreden met twee derde van de capaciteit, wat inhield dat er zo’n 70.000 toeschouwers per dag aanwezig waren op het circuit. Bovendien had het evenement een ‘race-festival’ moeten worden met een fandorp, een podium waar optredens worden gegeven en andere activiteiten. Ook daar moest een streep door vanwege corona.

Desondanks waren de reacties na de door Max Verstappen gewonnen Dutch Grand Prix lovend. Uit allerlei hoeken kreeg de organisatie van de race complimenten over de opzet van het evenement, onder meer van F1-topman Stefano Domenicali. Het heeft er zelfs toe geleid dat de organisatie is gevraagd om mee te denken hoe andere evenementen op de F1-kalender de omlijsting qua entertainment kunnen verbeteren. Voor Zandvoort zelf geldt dat er goede hoop is dat de editie van 2022 wel het bedachte ultieme racefestival wordt, mits corona dat toestaat. “We kiezen er waarschijnlijk niet voor om het fandorp, dat er dit jaar niet mocht zijn, het centrale punt van het circuit te maken”, vertelde Imre van Leeuwen van de Dutch GP-organisatie in het AD over mogelijke veranderingen aan de opzet. “Het werkt voor de spreiding van het publiek en de festivalbeleving beter om een stuk of drie kleinere podia te hebben, in plaats van één groot podium.”

Open voor samenwerking met tegenstanders

In de aanloop naar de 2021-editie van de Dutch Grand Prix kreeg de organisatie niet alleen te maken met het coronavirus, maar ook met enkele partijen die zich tegen het evenement keerden. Meerdere milieuorganisaties spanden rechtszaken aan om te proberen de komst van de Formule 1 tegen te houden, maar die bleken niet succesvol. Nog altijd lopen er enkele zaken, maar Van Leeuwen hoopt dat het conflict uiteindelijk omgezet kan worden in samenwerking om het evenement nog duurzamer te kunnen maken.

“Wat we vooral hopen is dat we onze tegenstanders de hand kunnen reiken. Alle tijd, geld en energie die we de afgelopen jaren hebben verloren aan de strijd met die partijen, is zo ontzettend zonde”, aldus Van Leeuwen. “Het is veel effectiever om met die organisaties samen op te trekken op het gebied van innovatie, duurzaamheid en mobiliteit. We willen zoveel mogelijk mensen een plezier doen en zo weinig mogelijk mensen overlast bezorgen.”