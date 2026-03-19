F1-vraag van de week: Kan Mercedes ervan weerhouden worden beide titels te winnen?

Dat de Mercedes de maatstaf zou zijn was ook de meest voorspelbare uitkomst van de eerste paar races: al ruim vóór de start van het seizoen 2026 werd Mercedes gezien als de duidelijke favoriet – en tot nu toe wijst weinig erop dat beide titels dit jaar niet naar Brackley zullen gaan.

Maar is de voorsprong van de ploeg van Toto Wolff aan het begin van het kampioenschap daadwerkelijk groot genoeg om dit jaar weg te lopen van de concurrentie?

Onze internationale panel van journalisten geeft hun mening.

De kloof is lang niet zo groot als in 2014

Filip Cleeren, Motorsport.com Global:

Ik probeer altijd iemand te zijn die het glas halfvol ziet, en zoals ik er nu naar kijk, zijn er genoeg redenen om te denken dat Ferrari en zelfs McLaren Mercedes dit jaar kunnen uitdagen.

Ja, Mercedes is dominant geweest in vrije lucht, maar de kloof is lang niet zo groot als in 2014. Bovendien staan we pas aan het begin van wat een hectische ontwikkelingsstrijd in 2026 zal worden, die vanaf de Grand Prix van Miami in mei pas echt op gang komt. In hoeverre zullen de extra tests om Mercedes’ truc met de compressieverhouding tegen te gaan het team vanaf juni daadwerkelijk terugwerpen? Ik vermoed niet heel veel, maar Ferrari lijkt daar anders over te denken.

Als je kijkt naar de vooruitgang die McLaren in 2023 en 2024 heeft geboekt, dan hebben we nog niet het laatste gezien van de regerend wereldkampioen. Ferrari moet nog iets meer bewijzen op het gebied van doorontwikkeling tijdens het seizoen, maar de omgekeerde achtervleugel, de uitlaatvleugel en de halo-afdekkingen laten zien dat teambaas Fred Vasseur en technisch directeur Loïc Serra in Maranello veel creativiteit en innovatie hebben losgemaakt - wat een goed teken is.

De trein is al vertrokken

Stefan Ehlen, Motorsport.com Duitsland:

Een duidelijk nee.

De data van de raceweekenden in Australië en China schetsen een heel helder beeld: Mercedes heeft een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de concurrentie. Het team ligt duidelijk voor in de kwalificatie en kan ook in de race beslissend wegrijden. Geen kans dus, zelfs niet voor Ferrari. Zelfs de zwakke starts van Mercedes tot nu toe en het gedrang in de openingsronden kunnen dat niet verhullen.

Het weekend in China liet echter ook zien dat Mercedes niet onkwetsbaar is. Ondanks een problematische kwalificatie pakte George Russell alsnog de tweede startplaats, terwijl Kimi Antonelli in de sprintrace als vijfde eindigde ondanks een mislukte start, een botsing en een tijdstraf van tien seconden. Dat spreekt boekdelen – zowel over de kracht van Mercedes als over de reserves die nog onder de motorkap lijken te zitten.

Zoals het er nu voorstaat, moeten Ferrari en de andere achtervolgers hopen op verdere betrouwbaarheidsproblemen bij Mercedes of op grote upgrades van hun eigen kant die het gat drastisch verkleinen. Anders is de kampioenschapstrein misschien al vertrokken.

Volgende halte: Lauda Drive, Brackley, Engeland.

Alleen Mercedes kan Mercedes stoppen

Federico Faturos, Motorsport.com Latijns-Amerika:

Na twee grands prix in het seizoen 2026 lijkt het al glashelder dat de enige partij die Mercedes dit jaar van beide titels kan weerhouden… Mercedes zelf is.

McLaren en Red Bull lijken in feite uitgeschakeld. Toegegeven, McLaren zal niet blijven uitvallen en Oscar Piastri zal uiteindelijk wel aan races deelnemen, terwijl Red Bull waarschijnlijk niet op pure snelheid, zoals Ayao Komatsu terecht opmerkte, op elk circuit door Haas verslagen zal worden. Beide teams zullen zich verbeteren naarmate het seizoen vordert, maar we staan niet op het punt een comeback te zien zoals die van Max Verstappen in 2025.

Dat laat Ferrari over als de enige renstal die Mercedes dit jaar echt kan uitdagen. En "lijkt" is hier het sleutelwoord. Hoewel zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton zich comfortabel lijken te voelen in deze nieuwe auto’s en soms George Russell en Kimi Antonelli konden uitdagen in Melbourne en Shanghai, kwamen ze uiteindelijk tekort – en met een aanzienlijke marge.

Fred Vasseur merkte na de race op zondag op dat "we in Melbourne acht tienden achter lagen, zes tienden op vrijdag en vier tienden op zaterdag" ten opzichte van Mercedes. Maar dat garandeert niet dat Ferrari dit tempo vasthoudt en vóór Suzuka voorbij Mercedes springt. De data van de eerste twee raceweekenden suggereren al dat Mercedes opereert op een dominantie-niveau dat we de afgelopen jaren niet hebben gezien, vergelijkbaar met het begin van het hybride tijdperk, toen de ploeg uit Brackley geen serieuze tegenstand had.

Dat leidt tot één duidelijke conclusie: alleen Mercedes kan Mercedes dit jaar stoppen. De ontwikkelingsstrijd zal onder de nieuwe regels bijzonder intens zijn, dus het team kan zich geen zelfgenoegzaamheid permitteren, laat staan een verkeerde ontwikkelingsrichting voor de W17. Tegelijkertijd moet de betrouwbaarheid voorbeeldig blijven, zoals tot nu toe het geval is. Het probleem dat Russell in Q3 in China had, herinnert eraan dat niemand volledig immuun is.

Toch lijkt het met een team zo ervaren - en zo hongerig om terug te keren naar de top - als Mercedes uiterst onwaarschijnlijk dat het nu zal falen, nu het weer de kans heeft om overwinningen aaneen te rijgen richting een kampioenschap.

Waarschijnlijk zelfs oorlog niet

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com Spanje:

We hebben dit eerder gezien - opnieuw domineert een team aan het begin van een nieuw reglemententijdperk, terwijl de concurrentie wanhopig probeert aan te haken (door regelwijzigingen te eisen of simpelweg te kopiëren), en tegen de tijd dat het voordeel afneemt, is het al te laat. De superioriteit van Mercedes was zelfs zichtbaar in een sprintrace waarin het leek alsof Ferrari kon winnen, en tot nu toe heeft het team elke zondag een één-twee behaald.

Daar hadden de andere teams (en de fans) op gehoopt: dat betrouwbaarheidsproblemen ook Mercedes zouden treffen. Maar tot nu toe heeft het team die weten te vermijden en hebben de coureurs geen noemenswaardige fouten gemaakt (op Antonelli na, een paar ronden voor het einde in China). Mercedes zal het jaar waarschijnlijk niet afsluiten met de beste auto, want naast Ferrari zullen ook McLaren en Red Bull vooruitgang boeken. Maar tegen die tijd, zoals eerder is gebeurd, zal het al ver voor liggen in het kampioenschap.

En de oorlog? Of beter gezegd: de oorlogen? Enerzijds kan de strijd tussen de coureurs ervoor zorgen dat de voorsprong op de concurrentie niet té groot wordt. Als Kimi Antonelli standhoudt en prestaties zoals in China herhaalt, kan Mercedes voor het dilemma komen te staan om eigen 'Papaya Rules' (of 'Silver Rules') in te voeren, of de geesten van 2016 weer op te roepen - al won het team zelfs toen beide titels vrij eenvoudig. Anderzijds heeft de oorlog in het Midden-Oosten twee races doen vervallen, wat de concurrentie tijd geeft om het gat te verkleinen. Al zal de ADUO nog even moeten wachten – en, vergeef mijn pessimisme, misschien zal die uiteindelijk aantonen dat het succes van Mercedes dit jaar om veel meer draait dan alleen de motor.

Ferrari mag niet worden genegeerd

Khaldoun Younes, Motorsport.com Midden-Oosten:

De missie van Mercedes is misschien niet zo eenvoudig als het lijkt – of dat hopen we tenminste.

Twee races van het seizoen 2026 zijn inmiddels verreden en de vraagtekens komen van alle kanten. Sommigen zien dit als de best mogelijke start van een nieuw tijdperk, terwijl anderen zich zorgen maken over verschuivingen in de machtsverhoudingen, met teams die opkomen en anderen die terugvallen. Daarnaast is er kritiek van grote namen zoals Max Verstappen.

De belangrijkste vraag: zal Mercedes de rest van het seizoen domineren?

Op het eerste gezicht lijkt het antwoord simpel: een hoog tempo (duidelijk sneller dan de concurrentie), een krachtige motor (met een hogere compressieverhouding onder raceomstandigheden) en een uitstekende inzet van elektrische energie.

Daarnaast verdient ook het ophangingssysteem lof, net als de manier waarop de auto bochten verwerkt, wat weer positief doorwerkt in het bandenmanagement.

Toch zal iedereen die de race in China heeft gezien beseffen dat Mercedes niet volledig onaantastbaar is: er waren zorgen wat betreft betrouwbaarheid met het probleem bij George Russell in de kwalificatie, een tijdelijke terugval in tempo tijdens de race op harde banden en bovendien een coureur die nog jong is en daardoor vatbaar voor fouten (ondanks zijn onmiskenbare talent).

Bovendien lijkt Ferrari momenteel een echte dark horse: als het team erin slaagt de racesnelheid verder te verbeteren, vormt het een serieuze bedreiging die niet genegeerd kan worden, zeker gezien de raketstarts en het feit dat beide coureurs zich comfortabel voelen.

Het belangrijkste is dat er richting de zomer strengere regels komen rond de compressieverhouding van motoren, wat extra uitdagingen oplevert voor het team van Toto Wolff.

Laten we realistisch blijven: Mercedes is momenteel de sterkste kandidaat, maar de missie is niet zo eenvoudig als het lijkt – althans, dat hopen we.

George Russell en Kimi Antonelli

Ewan Gale, Autosport:

Het lijkt veilig om aan te nemen dat de constructeurstitel dit seizoen naar Lauda Drive in Brackley gaat, maar de vroege dominantie van de Silver Arrows kan er juist voor zorgen dat een dubbel kampioenschap niet vanzelfsprekend is.

George Russell en Kimi Antonelli lijken verwikkeld in een interne strijd om het rijderskampioenschap – waarbij de Italiaan indruk maakt en na twee races slechts vier punten achter staat, waardoor hij zijn teamgenoot onder druk houdt.

Dat kan hoop bieden voor anderen, met name het Ferrari-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Kijk bijvoorbeeld naar 2025 en de dominantie van McLaren. Met twee sterke coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, pakten zij voortdurend punten van elkaar af terwijl het team op zijn piek presteerde.

Daardoor kon Red Bull, toen het later in het seizoen de problemen oploste, profiteren. Max Verstappen kende na de zomerstop een sterke reeks en eindigde het jaar met meer overwinningen dan de McLaren-coureurs individueel, en de viervoudig wereldkampioen kwam slechts twee punten tekort op kampioen Norris.

Als Russell vóór de zomerstop zijn ervaring en overwicht op Antonelli laat gelden, lijkt een dubbel kampioenschap voor Mercedes vrijwel zeker. Maar als Antonelli hem race na race kan evenaren en Ferrari de SF-26 snel doorontwikkelt – wat vaak gebeurt aan het begin van een nieuw reglement – dan is de titel mogelijk minder vanzelfsprekend dan aanvankelijk gedacht.

Sluit ze niet uit

Onmiskenbaar heeft Mercedes het voordeel. Hun snelheid is indrukwekkend en dankzij hun vroege focus op de auto van dit jaar hebben ze, zo lijkt het, niets minder dan een raket gebouwd - een auto die als het ware over rails rijdt. Toch - en vergeef me mijn naïviteit - zou het niet de eerste keer zijn dat een kampioenschap beslist lijkt, tot het dat plotseling helemaal niet meer is.

Denk aan James Hunt in 1976, Keke Rosberg in 1982, Alain Prost in 1986. We hebben ook gezien hoe teams van niets naar dominantie schoten: Brawn GP steeg uit het niets razendsnel naar de top, om vervolgens weer terug te vallen naar de achterhoede. Verstappen bracht zijn Red Bull in de tweede helft van 2025 nog onverwacht dicht bij de titel.

Het is onrealistisch om te verwachten dat een ander team het kampioenschap moeiteloos van Mercedes zal afpakken. Maar de nieuwe reglementen vormen een van de grootste resets in de geschiedenis van de Formule 1 en hebben de kaarten grondig herschud. Het is dan ook niet vreemd dat teams tijd nodig hebben om zich aan te passen, waarbij sommigen dat sneller doen dan anderen. Met bovendien vijf weken tussen de race in Japan en de Grand Prix van Miami, én met de ADUO die achterblijvers extra ontwikkelingsruimte geeft, is er voldoende gelegenheid om terrein goed te maken. Wie weet wat dit seizoen nog in petto heeft?

De aantrekkingskracht van het ‘nieuwe’ - hoe spannend, maar voor velen ook onzeker en sceptisch dan ook - is juist dat het een zekere mate van onvoorspelbaarheid met zich meebrengt. Ferrari zou zich nog meer kunnen verbeteren en de titel pakken. Een ander team zou ergens een onverwacht voordeel kunnen vinden. Of Mercedes zou zichzelf, hoe onwaarschijnlijk ook, uit de titelstrijd kunnen blunderen.

En tenslotte, als we één les hebben geleerd in de afgelopen tien jaar: houd de Nederlander in de gaten, en sluit hem vooral nooit uit.