In het lopende Concorde Agreement is vastgelegd dat nieuwe Formule 1-teams 200 miljoen Amerikaanse dollar aan inschrijfgeld moeten betalen. Dit is bepaald om de huidige tien formaties te compenseren voor het verlies aan inkomsten; het prijzengeld moet dan immers over elf in plaats van tien teams worden verdeeld.

Het Concorde Agreement loopt eind 2025 af en de gesprekken over een nieuwe overeenkomst tussen enerzijds FOM en anderzijds de teams over alle belangrijke commerciële aspecten van F1 zijn inmiddels gaande. Eén van de onderwerpen die wordt besproken, is een drastische verhoging van het inschrijfgeld voor nieuwe teams, zo heeft Motorsport.com vernomen. Het huidige bedrag van 200 miljoen dollar zou niet langer toereikend zijn, omdat de commerciële waarde van F1 flink is toegenomen ten opzichte van het moment dat eerdergenoemd bedrag werd vastgesteld.

Meer over het Concorde Agreement: Formule 1 Ferrari behoudt bonus in nieuw Concorde-verdrag, wordt wel gelimiteerd

F1 heeft de huidige teams daarom een voorstel gedaan voor het nieuwe Concorde Agreement. Waar de 200 miljoen dollar een vast bedrag is, zou het inschrijfgeld in de toekomst gedurende een bepaalde periode - naar verluidt vijf jaar - steeds verder oplopen. Het zou bijvoorbeeld gaan om 600 miljoen dollar inschrijfgeld in 2026 en 700 miljoen dollar in 2028. Daarnaast is er een voorstel dat nieuwkomers in hun eerste jaar niet in aanmerking komen voor prijzengeld.

Andretti-Cadillac werd onlangs afgewezen als nieuwkomer voor 2026, maar mikt nog steeds op een entree in de koningsklasse van de autosport. De Amerikaanse formatie wil daarvoor een volledig nieuw team beginnen. Met de 600 miljoen dollar aan inschrijfgeld die Andretti dan boven het hoofd hangt, is het echter interessanter om één van de huidige teams over te nemen.

Dat laatste is althans wat Red Bull-teambaas Christian Horner Andretti adviseert. “Andretti heeft een geweldige staat van dienst in de autosport”, zegt de Brit. “Mario is een legende en Cadillac is uiteraard een grote autofabrikant in de VS. F1 heeft volgens mij gezegd dat ze er voor 2028 nog eens naar gaan kijken, als het team zijn eigen motor meeneemt. Ik denk echter dat één van de bestaande teams overnemen de beste route voor Andretti is, een beetje zoals Audi Sauber heeft gekocht. Dit om de huidige franchises en stabiliteit die we in de sport hebben te beschermen.”