Op het circuit van Suzuka is inhalen een flinke uitdaging. De eerste sector is zeer bochtig en volgen gaat dan ook lastig door de vuile lucht. In de tweede sector kon vervolgens vaak net niet genoeg aangehaakt worden om in de DRS-zones van voorgaande jaren echt een bedreiging te vormen.

De Formule 1 heeft sinds dit jaar echter geen DRS meer, maar de zogenaamde Straight Mode. In deze zones mogen de coureurs hun voor- en achtervleugels openklappen voor minder luchtweerstand en meer topsnelheid. Deze modus mag elke ronde gebruikt worden en werkt dus niet hetzelfde als DRS, toen een coureur in de race dit hulpmiddel binnen een seconde van een andere auto pas mocht gebruiken.

Op de gepubliceerde circuitmap van Suzuka is te zien dat er voor 2026 maar liefst twee Straight Mode-zones zijn. De eerste is te vinden op start/finish, net na het uitkomen van bocht 18. Deze loopt door tot de entry van bocht 1, waar het van cruciaal belang is dat de vleugels ook dicht zijn geklapt - anders kan het verlies aan downforce leiden tot een crash zoals die van Jack Doohan vorig jaar.

De tweede zone is opvallender te noemen. Deze begint namelijk na bocht 14 - het uitkomen van Spoon dus - en loopt tot vlak voor het ingaan van de beruchte 130R. Dit is een van de snelste bochten van de Formule 1-kalender en vergt veel lef van de coureurs. Deze zone zou echter wel een nieuwe inhaalmogelijkheid kunnen bieden.

Energiemanagement staat centraal

Door de nieuwe krachtbronnen - met meer nadruk op energiemanagement - moeten de nieuwe auto's zo veel mogelijk tijd doorbrengen met open voor- en achtervleugels, zodat de luchtweerstand afneemt en er minder van de batterij gevergd wordt. Daarom heeft de FIA besloten om actieve aerodynamica toe te staan op het stuk na Spoon richting de 130R, zodat auto’s juist daar energie kunnen besparen – een van de meest kritische delen van het circuit.

In theorie had er nog een extra zone kunnen komen tussen bocht 11 en 13, maar dat stuk is niet recht. Het risico bestond dat er situaties zouden ontstaan zoals in Albert Park, waar coureurs klaagden over een gebrek aan grip aan de voorkant met open vleugel, wat leidde tot onderstuur. Daarnaast is de ingang van Spoon relatief snel, wat nog een reden was voor de FIA om geen extra risico te nemen.